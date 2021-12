INS વાલસુરામાં નેવી ડે ની ભવ્ય ઉજવણી

INS વલસુરામાં એક સપ્તાહ સુધી વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ભીષણ યુદ્ધમાં INSની મથકની મહત્વની ભૂમિકા

જામનગર: જામનગર (jamnagar ins valsura) ખાતે આવેલા INS વલસુરામાં એક સપ્તાહ સુધી વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન (indian navy)કરવામાં (navy day celebrations) આવે છે, જોકે કોરોનાની મહામારી હોવાના કારણે ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે મેરેથોન દોડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું નથી, તેના જગ્યાએ આ આ વર્ષે વિકટરી રનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તો નેવી દ્વારા મોડા ગામ ખાતે રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, સાથે સાથે સ્કૂલ કોલેજના વિધાર્થીઓમાં નેવીનો ક્રેઝ વધે તે માટે સ્કૂલ અને કોલેજમાં નેવી દ્વારા પણ વિવિધ કાર્યક્રમો કરવામાં આવ્યા હતા.

1971માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ભીષણ યુદ્ધ (War between India and Pakistan)ખેલાયું હતું, આ યુદ્ધમાં જામનગર ખાતે આવેલા INS મથકની મહત્વની ભૂમિકા (the indian Navy is the fifth largest navy in the world) રહી હતી, કારણ કે નેવી મથક દ્વારા પાકિસ્તાનના હાર્બર પર હવાઈ તેમજ નેવી દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, અને પાકિસ્તાનના હર્બર બંદરને નેસ્ત નાબુદ કરવામાં આવ્યું હતું.

