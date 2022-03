ગાંધીનગરઃ નાણાંપ્રધાન કનુ દેસાઈનું પ્રથમ બજેટ (Finance Minister Kanu Desai Presents First Budget ) વિધાનસભામાં રજૂ થઈ ગયું છે. બજેટ વાંચનમાં વિવિધ જોગવાઇ રજૂ થતી ગઇ ત્યારે સૌથી વધુ મહેસૂલ વિભાગની જોગવાઇઓ પર મહત્ત્વના મુદ્દા શું છે તે જાણવું રસપ્રદ રહ્યું હતું. નાણાંપ્રધાને પોતાની નાણાંકોથળીમાંથી મહેસૂલવિભાગને માટે કુલ 4394 કરોડ રુપિયાની (Revenue Department in Gujarat Budget 2022 ) જોગવાઇ કરી છે.

લોકાભિમુખ પગલાં લીધાં છેઃ નાણાંપ્રધાન

નાણાંપ્રધાને કહ્યું કે મહેસૂલી વહીવટમાં સરળીકરણ માટે સરકારે વિવિધ પ્રક્રિયાઓમાં સુધારા કરી લોકાભિમુખ વહીવટ માટે પગલાં લીધેલાં છે. પારદર્શિતા વધારવા એની આર.ઓ.આર (Any-RoR) તથા આઇ-ઓરા(i-ORA) પોર્ટલ પર ડિજિટલ સિગ્‍નેચર અને ક્યુ.આર. કોડ સાથેના મહેસૂલી દસ્તાવેજોની અધિકૃત નકલ સરકારે ઉપલબ્ધ કરાવી છે. આ વ્યવસ્થાથી આશરે 8 લાખ કરતા વધુ ખેડૂતોને 7/12, 8-અ તેમજ હકપત્રકની પ્રમાણિત નકલો ઓનલાઇન પદ્ધતિથી (Revenue Department in Gujarat Budget 2022 ) આપવામાં આવે છે.

આ સાથે મહેસૂલવિભાગને લઇને જાહેર કરેલી બાબતો

• ડ્રોન ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી ગ્રામ્ય વિસ્તારની મિલકતની માપણી (use of drones for land surveying in rural areas) કરી પ્રોપર્ટી કાર્ડ આપવા માટે સ્વામિત્વ યોજના અમલી.

• મહેસૂલ વિભાગની કચેરીઓ તથા સ્ટાફ ક્વાટર્સ માટે જોગવાઇ 186 કરોડ.

• 4 સબરજિસ્ટ્રાર કચેરીઓને મોડલરૂપ બનાવવા જોગવાઇ 5 કરોડ.

• ગુજરાત મહેસૂલ પંચની કચેરી (Revenue Department in Gujarat Budget 2022 ) ખાતે ચુકાદાના હુકમો, પ્રોસિડીંગ વગેરે ડિજિટાઇઝ કરવા માટે જોગવાઇ 1 કરોડ.

