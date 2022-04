ગાંધીનગરઃ રાજ્ય સરકારે વિદ્યા સહાયકોની 3,300 ખાલી જગ્યાની જાહેરાત કરી છે, પરંતુ રાજ્યમાં 12,000થી વધુ શિક્ષકોની જગ્યા ખાલી હોવાનું વિદ્યા સહાયક ઉમેદવારો દ્વારા માગ કરવામાં (Vidya Sahayak Candidates protest at Gandhinagar) આવી છે. તેને ધ્યાનમાં રાખી વિદ્યા સહાયક ઉમેદવારોએ હવે સરકાર સામે બાંયો ચડાવી છે. આજે (સોમવારે) વિદ્યા સહાયકો આક્રમક મૂડમાં ગાંધીનગર પહોંચ્યા છે (Protest in Gandhinagar) અને તેમણે સચિવાલયના ગેટ નંબર 1ની બહાર રોડ પર બેસીને ચક્કાજામ કર્યો (Chakka jam in Sachivalay ) છે.

વિદ્યા સહાયકો આવ્યા આક્રમક મૂડમાં

શિક્ષકોનું શોષણ થતું હોવાનો આક્ષેપ - રાજ્ય સરકારે 3,300 ખાલી જગ્યા માટે જાહેરાત કરી છે, પરંતુ વિદ્યાસહાયકોની માગ (Demand of Vidya Sahayak) છે કે, રાજ્યમાં અનેક જગ્યાઓ ખાલી છે. ત્યારે રાજ્ય સરકારે વધુમાં વધુ જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવે. સાથે જ જે રીતે રાજ્ય સરકાર પર પ્રવાસી શિક્ષકોની નિમણૂક કરે છે. તે પ્રવાસી શિક્ષકોની નિમણૂક થવી જોઈએ. આ રીતે શિક્ષકોનું શોષણ થઈ રહ્યા હોવાનો આક્ષેપ પણ વિદ્યા સહાયક ઉમેદવારોએ કર્યો હતો અને રાજ્ય સરકાર તાત્કાલિક ધોરણે નવી જાહેરાત બહાર પાડે તેવી પણ માગ કરવામાં આવી છે.

ગેટ નંબર 1 પર વિદ્યા સહાયક ઉમેદવારોનો વિરોધ

વિદ્યા સહાયકો આવ્યા આક્રમક મૂડમાં- જોકે, આજે (સોમવારે) અચાનક જ વિદ્યા સહાયક ઉમેદવારોએ સચિવાલયમાં વિરોધ પ્રદર્શન (Vidya Sahayak Candidates protest at Gandhinagar) કર્યું હતું. ઉમેદવારોએ સચિવાલય ગેટ નંબર 1ની બહાર 'લડેંગે જીતેગે'ના સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. સાથે જ તેમણે બળજબરીપૂર્વક સચિવાલયની અંદર જવાનો પ્રયાસ પણ (Chakka jam in Sachivalay) કર્યો હતો.

છેલ્લા કેટલાય દિવસથી વિરોધ - રાજ્યમાં વિદ્યા સહાયકોની જાહેર માગણીઓ અને વધારાની માગણીને (Demand of Vidya Sahayak) ધ્યાનમાં લઈને ગાંધીનગરમાં છેલ્લા કેટલાય દિવસથી વિદ્યા સહાયક ઉમેદવારો સતત આંદોલન અને વિરોધ કરી (Vidya Sahayak Candidates protest at Gandhinagar ) રહ્યા છે.