ગુજરાતમાં પ્રથમ ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રીનો ઓમીક્રોનનો કેસ નોંધાયો

મહેસાણાના પિલવાઈ ગામમાં નોંધાયો કેસ

ઝિમ્બામ્બેથી આવેલા પ્રવાસીઓ સાથે કરી હતી મુલાકાત

રાજ્યમાં ઓમીક્રોનના કુલ 5 કેસ નોંધાયા

ગાંધીનગર : રાજ્યના આરોગ્ય અધિક મુખ્ય સચિવ મનોજ અગ્રવાલે (Additional Chief Secretary for Health Manoj Agarwal) પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે મહેસાણાના વિજાપુરના પિલવાઈ ગામ ખાતે આશા વર્કરનું કામ કરતા એક મહિલાને કોરોનાનો ઓમિક્રોન પોઝિટિવ (Omicron Case in Pilvai) આવ્યો છે. જેમાં મળતી માહિતી પ્રમાણે લીંબડીથી આવેલા પ્રવાસીના સંપર્કમાં તેઓ વારંવાર આવ્યાં હતાં અને જેઓ ઝિમ્બામ્બેથી આવ્યા છે અને તેઓ તેમના સંબંધી છે. પરંતુ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી તેઓને સતત ઉધરસ આવવાના કારણે તેમનો ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં તેઓ નવા વેરિએન્ટ (Corona New Variant Omicron) ઓમિક્રોન પોઝિટિવ (Omicron Update in Gujarat) થયાં છે.

ક્યાં કેટલા નવા કેસો..



જામનગર 3



સુરત 1



મહેસાણા 1



એરપોર્ટ પર ટેસ્ટ, પણ ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટ પર કોઈ ટેસ્ટિંગ નહીં

કેન્દ્ર સરકારની સુચના અને ગાઇડલાઇન્સ પ્રમાણે દેશના તમામ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ઉપર તમામ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીના ટેસ્ટિંગ કરવામાં (Corona New Variant Omicron) આવી રહ્યા છે. જે અંતર્ગત ગુજરાતના આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ ઉપર પણ ટેસ્ટિંગ કરાઈ રહ્યા છે. પરંતુ જો વાત કરવામાં આવે તો ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટની તો કોઈપણ પ્રકારની guidelines ન હોવાને કારણે કોઈ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવી રહ્યા નથી. પણ જો કેન્દ્ર સરકાર આ બાબતે સૂચના અને guidelines આપશે તો આ કામગીરી (Omicron Update in Gujarat) પણ શરૂ કરવામાં આવશે.

આરોગ્ય વિભાગની તપાસ બાદ સામે આવ્યો કેસ

કેન્દ્ર સરકારની સૂચના બાદ બાળકોને રસીકરણ શરૂ થશે

અગાઉ પણ રાજ્યના આરોગ્ય અગ્રસચિવ મનોજ અગ્રવાલે (Omicron Update in Gujarat) જાહેરાત કરી હતી કે ગુજરાત પાસે અત્યારના સમયમાં બાળકો માટે બે પ્રકારની રસીઓ ઉપલબ્ધ છે પરંતુ કેન્દ્ર સરકારની હજી સુધી મંજૂરી આવી નથી. આમ જ્યારે કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી પ્રાપ્ત થશે ત્યારથી જ બાળકોમાં રસીકરણની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે અત્યારે રાજ્યમાં તમામ શાળાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે અને સુરતમાં અનેક બાળકો પોઝિટિવ સામે આવ્યા છે. ત્યારે રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગના સંકલનમાં (Corona New Variant Omicron) રહીને તમામ કામગીરી કરાતી હોવાનું નિવેદન આરોગ્ય અગ્ર સચિવ મનોજ અગ્રવાલે (Additional Chief Secretary for Health Manoj Agarwal)આપ્યું હતું.

ગાઈડલાઇન્સ ભંગ ન થાય તે માટે કલેકટરને આપવામાં આવી સૂચના

રાજ્યમાં અત્યારે ઓમિક્રોનના કુલ પાંચ જેટલા પોઝિટિવ કેસ નોંધાઈ (Omicron Update in Gujarat) ગયા છે ત્યારે આ કેસમાં અને સંક્રમણમાં કોઈપણ પ્રકારનો વધારો ન થાય તેની સાવચેતીરૂપે રાજ્ય સરકારે તમામ કલેકટરોને કોરોનાની guidelines ભંગ ન થાય તે માટેની ખાસ સૂચના આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત કોઈપણ જગ્યાએ 400થી વધુ વ્યક્તિઓ એકઠાં ન થાય તે બાબતની પણ તકેદારી (Corona New Variant Omicron) રાખવાની સૂચના રાજ્ય સરકારે તમામ જિલ્લા કલેક્ટરોને આપી છે.

