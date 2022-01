ગાંધીનગર : રાજ્ય સરકારમાં સરકારી કર્મચારીઓને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ બદલી કરાવવા માટે અનેક કોઠાઓમાંથી પસાર થવું પડતું હોય છે. જો ધારાસભ્ય કોઇ કર્મચારીની બદલી માટેની અરજી કરે તો ધારાસભ્યને પણ અનેક પરિસ્થિતિનો સામનો કરીને બદલી થતી હોય છે અથવા તો અરજીની જ રીતે પડી રહેતી હોય છે. પરંતુ આજે એક એવી ઘટના બની જેની ચર્ચા છે. કોંગ્રેસના બાયડના ધારાસભ્ય જશુભાઈ પટેલે (Bayad MLA Jashubhai Patel) છ મહિના પહેલા કરેલી બદલી અરજીમાં કોઈ નિર્ણય ન આવતા આજે અચાનક જ આરોગ્ય કમિશનર જયપ્રકાશ શિવહરેની ચેમ્બર બહાર આંદોલન (MLA Agitation For Transfer) ઉપર બેસી ગયાં અને આંદોલન કરતાની સાથે જ આરોગ્ય વિભાગે ગણતરીના જ કલાકોમાં બદલીનો ઓર્ડર (Congress MLA's protest was immediately followed by a transfer order)આપી દીધો હતો.

ધારાસભ્યે પોતે કરેલી અરજી માટે પણ વિરોધ દર્શાવવો પડ્યો ત્યારે કામ થયું

શું હતી સમગ્ર ઘટના

સમગ્ર ઘટનાની વાત કરવામાં આવે તો જશુભાઈ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે છ મહિના પહેલા તેઓએ તેમના મત વિસ્તારમાં રહેતા એક મહિલા આરોગ્ય કર્મચારીઓની બદલી માટેની અરજી કરી હતી. જે મહિલા કર્મચારી વડનગરમાં ફરજ બજાવી રહી છે, પરંતુ તેના પિતા છેલ્લા છ મહિનાથી કોમામાં છે અને આ કારણથી જ તેઓએ બદલી માટેની અરજી કરી હતી. ધારાસભ્ય વચ્ચે પડ્યા તેમ છતાં પણ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા બદલી કરવામાં આવતી ન હતી. અધિકારી અત્યારે બહાર ગયા છે, અધિકારી અત્યારે જમવા ગયા છે, તેવા બહાના કરીને અધિકારીઓ મળતા ન હોવાના આક્ષેપ પણ જશુભાઇ (Bayad MLA Jashubhai Patel) પટેલે કર્યા હતાં.

આ પણ વાંચોઃ એવું તો શું બન્યું કે મહેસૂલ પ્રધાને, અમદાવાદ મામલતદાર ઓફિસનાં તમામ કર્મચારીઓની કરી બદલી...

આંદોલન શરૂ કર્યું અને ગણતરીના કલાકમાં થઈ બદલી

છેલ્લા છ મહિનાથી રજૂઆત છતાં પણ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની તજવીજ હાથ ધરવામાં ન આવી હતી. ત્યારે આજે બાયડના ધારાસભ્ય જશુભાઈ પટેલે (Bayad MLA Jashubhai Patel) આરોગ્ય કમિશનર જયપ્રકાશ શિવહરેની ચેમ્બરની બહાર જમીન પર બેસીને વિરોધ (MLA Agitation For Transfer) કરવા લાગ્યા હતાં. જેની જાણ થતાં તેઓએ તાત્કાલિક ધોરણે ધારાસભ્યને ચેમ્બરમાં બોલાવી લીધાં હતાં અને સમગ્ર મામલે માહિતી લીધી હતી અને ગણતરીના જ કલાકોમાં મહિલાને ડેપ્યુટેશન પર બદલી કરવાનો હુકમ (Congress MLA's protest was immediately followed by a transfer order) પણ આપવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચોઃ દલિત શિક્ષકે 2019માં નોંધાવેલી ફરિયાદનો નવી સરકારમાં આવ્યો નિવેડો