33 જિલ્લામાંથી 6 જિલ્લામાં કોરોના સંક્રમણ

અમદાવાદમાં ફરી એકવાર સૌથી વધુ કેસ નોંધાયા

રાજ્યમાં એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 291 થઈ

ગાંધીનગર: ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોનાના કેસ (Gujarat corona update) એપ્રિલથી જૂન મહિનામાં સતત વધી રહ્યા હતા, ત્યારબાદ જુલાઈ અને ઓગષ્ટમાં કેસ ઓછા આવી રહ્યા હતા અને કોરોના સંક્રમણ (corona transition in gujarat) કાબુ કરવામાં રાજ્ય સરકાર સફળ નીવડી હતી. જો કે દિવાળીના તહેવારો બાદ રાજ્યમાં ફરી કોરોનાના કેસો (corona cases in gujarat)માં ધીમી ગતિએ વધારો થઈ રહ્યો છે.

33માંથી 6 જિલ્લામાં કોરોનાના કેસ નોંધાયા

27 નવેમ્બરના સમગ્ર રાજ્યમાં 3 કોર્પોરેશન- અમદાવાદ (corona in ahmedabad), સુરત (corona in surat) અને વડોદરા (corona in vadodara)માં કોરોનાના કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે 33 જિલ્લામાંથી 6 જિલ્લા- સુરત, જામનગર, કચ્છ, ખેડા, નવસારી અને વલસાડમાં કોરોના પોઝિટિવ કેસ (corona positive case in valsad) નોંધાયા છે. આમ સમગ્ર રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 28 કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. મહત્વની વાત એ છે કે છેલ્લા 24 કલાકમાં એક પણ દર્દીનું કોરોનાથી મોત નથી થયું. અમદાવાદમાં કોરોના વાયરસના 10, સુરતમાં 06, વડોદરામાં 04 અને રાજકોટ (corona cases in rajkot)માં 02 કેસ નોંધાયા છે. રાજ્યમાં એક્ટિવ કેસ (corona active cases in gujarat)ની સંખ્યા વધીને 291 છે.

અમદાવાદમાં કોરોનાના 10 પોઝિટિવ કેસ આવ્યા

રાજ્ય સરકારના આરોગ્ય વિભાગ (health department gujarat) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવતી કોરોનાની યાદીમાં છેલ્લા 24 કલાકની વાત કરવામાં આવે તો રાજ્યના 3 કોર્પોરેશન- અમદાવાદ, સુરત અને વડોદરા કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. અમદાવાદ અને સુરતમાં કોરોનાના કેસોમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. અમદાવાદમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 10 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે 28 દર્દીને રજા આપવામાં આવી છે.

આજે 4,19,326 નાગરિકોને વેક્સિન અપાઈ

27 નવેમ્બરના રોજ રાજ્યમાં કુલ 4,19,326 નાગરિકોને વેક્સિન (vaccination in gujarat) આપવામાં આવી છે, જ્યારે 18 વર્ષથી વધુ વયના 33,353 નાગરિકોને પ્રથમ ડોઝ (corona vaccine first dose in gujarat) આપવામાં આવ્યો. 2,72,271 નાગરિકોને બીજો ડોઝ આપવામાં આવ્યો છે, જ્યારે સમગ્ર રાજ્યમાં કુલ 7,98,80,255 ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે. રાજ્યની વર્તમાન પરિસ્થિતિની જો વાત કરવામાં આવે તો રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ તરફથી મળતી માહિતી પ્રમાણે કુલ 291 જેટલા એક્ટિવ કેસ (corona active cases in gujarat) છે, જેમાં 05 વેન્ટિલેટર પર અને 286 દર્દીઓ સ્ટેબલ છે.

રિકવરી રેટ 98.74 ટકા સુધી પહોંચ્યો

રાજ્યમાં કોરોનાથી કુલ 10,092 દર્દીના સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નોંધાયા છે, જ્યારે અત્યાર સુધીમાં કુલ 8,16,999 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે. ગુજરાતમાં રિકવરી રેટ 98.74 ટકા સુધી પહોંચ્યો છે.

