ગાંધીનગર: રાજ્યમાં કોરોના કેસો (Corona Cases In Gujarat)એ ગતિ પકડી છે. ઓમિક્રોન (omicron variant in gujarat)ના ભય વચ્ચે કોરોના કેસો પણ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યા છે. જે કેસો નવેમ્બરમાં 20થી 30 આવતા હતા, તે ડબલ થઇ ગયા છે. આજે રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 61 કેસો નોંધાયા છે, જેમાં અમદાવાદ કોર્પોરેન (corona cases in ahmedabad)માં સૌથી વધુ 25 કેસો નોંધાતા ફફડાટ પેઠો છે. 39 દર્દીઓનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો હતો. સમગ્ર રાજ્યમાં એક્ટિવ કેસ (corona active cases in ahmedabad)ની સંખ્યા 370થી વધુ થઈ છે.

ઓમિક્રોનના કારણે રાજ્યભરમાં ચિંતા

ઓમિક્રોનના કારણે વિશ્વભરમાં ચિંતા પ્રસરી છે, ત્યારે રાજ્ય સરકારે પણ વિદેશથી આવતા લોકો માટે કેટલાક નિયમો કડક કર્યા (restrictions for foreigners traveling to gujarat) છે. આ વચ્ચે રાજ્યમાં કેસોની સંખ્યા પણ વધી રહી છે. જુલાઈ અને ઓગષ્ટમાં કેસ ઓછા આવી રહ્યા હતા અને કોરોના સંક્રમણ કાબુ કરવામાં રાજ્ય સરકાર સફળ નીવડી હતી. જો કે દિવાળીના તહેવારો બાદ રાજ્યમાં ફરી કોરોનાના કેસોમાં ધીમી ગતિએ વધારો જોવા મળ્યો હતો.

અમદાબાદ સિવાય કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં સિંગલ ડિજિટમાં કેસો

હાલમાં રાજ્યમાં ઓમિક્રોનના ભય વચ્ચે કોરોનાના કેસોમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. તો 39 લોકોનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવતા હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. રાજ્યમાં 07 ડિસેમ્બરના રોજ કોરોના પોઝિટિવ કેસો 7 કોર્પોરેશન- અમદાવાદમાં 25, વડોદરા કોર્પોરેશનમાં 5, સુરતમાં 7, ભાવનગરમાં 6, જામનગરમાં 3 નોંધાયા હતા.

3,82,740 નાગરિકોને વેક્સિન આપવામાં આવી

ડિસેમ્બર મહિનામાં કોરોનાના કેસોમાં સતત ધીમી ગતિએ વધારો થઈ રહ્યો છે. નવું વેરિયન્ટ આવતાની સાથે વેક્સિન (corona vaccination in gujarat) પ્રક્રિયા વેગવંતી બની છે. લોકોને ઘરે જઇ તેમજ જાહેર માર્ગો પર પણ વેક્સિન અપાઈ રહી છે. આજે 24 કલાકમાં 3,82,740 લોકોને વેક્સિન આપવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં 8,35,26,458 કોરોના વેક્સિનના ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે. આજે 18થી 45 વયના 2.41 લાખથી વધુ લોકોને વેક્સિનનો બીજો ડોઝ (second dose corona vaccine in gujarat) આપવામાં આવ્યો છે, જ્યારે પ્રથમ ડોઝ 18થી 45 વયના 40 હજારથી વધુ લોકોને અપાયો છે.

રાજ્યમાં વર્તમાન સ્થિતિ

રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ (health department gujarat) તરફથી મળતી માહિતી પ્રમાણે હાલમાં રાજ્યમાં કુલ 372 જેટલા એક્ટિવ કેસ છે, જેમાં 09 દર્દીઓ વેન્ટિલેટર પર અને 363 દર્દીઓ સ્ટેબલ છે. રાજ્યમાં કુલ 10,095 દર્દીઓના સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નોંધાયા છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 8,17,339 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે, જ્યારે ગુજરાતમાં રિકવરી રેટ (recovery rate in gujarat) 98.74 ટકા સુધી પહોંચ્યો છે.

