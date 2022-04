ગાંધીનગર : દેશની પ્રથમ રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી (Gandhingar RRU)ખાતે આજે આર્મી ચીફ જનરલ મનોજ મુકુંદ નરવણેએ મુલાકાત લીધી હતી. તેમના હસ્તે ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ જવાનો વીરગાથા વિશેનું યુદ્ધના 50 વર્ષ નામના પુસ્તકનું (Army chief releases book on 50 years of war in 1971 ) વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે સાયબર સુરક્ષા વધુ મજબૂત કેવી રીતે બનાવી શકીએ તેના વિશે આર્મી ચીફે માહિતી (Army Chief General Narwane RRU Visit) આપી હતી.

ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધને 50 વર્ષ પૂર્ણ થતાં પુસ્તક લોન્ચ

ભારતીય શસ્ત્રદળોની કાર્યવાહીથી ઢાકા પર કબ્જો મેળવ્યો હતો- આર્મી ચીફ જનરલ મનોજ મુકુંદ નરવણે (Army Chief General Narwane RRU Visit) પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ 3 ડિસેમ્બર 1971ના (India Pakistan war 1971) રોજ શરૂ થયું હતું.પાકિસ્તાન સેનાએ ભારતીય વાયુસેનાના ઠેકાણા પર હવાઈ હુમલા શરૂ કર્યા હતા. ત્યારે ભારતે પશ્ચિમી મોરચે તે હુમલાનો ઝડપી જવાબ આપ્યો હતો. ભારતીય શસ્ત્રદળની આક્રમતાથી પૂર્વ પાકિસ્તાન એટલે કે ઢાકા પર કબજો કર્યો હતો અને પાકિસ્તાનના 92 હજાર સૈનિકોએ આત્મસમર્પણ કર્યું હતું.આ જીત પર દરેક ભારતીય ગર્વ અનુભવી શકે છે.

યુદ્ધના 50 વર્ષ નામના પુસ્તકનું લોન્ચિંગ -રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીની ચેનલ અને અન્ય સોશિયલ મીડિયા 2 હજારથી વ્યૂઝની સફળતાથી આમાંથી શીખેલા પાઠ અમે બહાદુર સૈનિકો અને માતાપિતાના વર્ણનો બહાર લાવવા માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. જેથી આજ તે યુદ્ધને 50 વર્ષ પૂર્ણ થતાં આજ પુસ્તક લોન્ચ (Army chief releases book on 50 years of war in 1971 ) કરવામાં આવ્યું હતું. પુસ્તકમાં અનેક યુદ્ધ વિશે વાત કરવામાં આવી છે -યુદ્ધના 50 વર્ષ પુસ્તકમાં હિણીનું યુદ્ધ,નયા ચોરનું યુદ્ધ,બાંગ્લાદેશ નરસંહાર,બસંતર યુદ્ધ,નેવલ ઓપરેશન, એરફોર્સની કામગીરી, છમ્બ યુદ્ધ,ફાઝીલકા યુદ્ધ જેવા યુદ્ધ (Histry of Wars in India )વિશે માહિતી આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવી છે.

સૌથી મોટો દુશ્મન સોશિયલ મીડિયા - હાલના સમયમાં ટેકનોલોજી ખૂબ આગળ વધી છે ત્યારે તે સોશિયલ મીડિયામાં આવતી અફવાથી દૂર રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. દેશની સેના સરહદ પણ પોતાની ફરજ તો બજાવી રહી છે. પણ અંદર આપણે પોતાની ફરજ બજાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે.

રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી દેશનું નામ રોશન કરી રહી છે - સ્કૂલ ઓફ ITના ડાયરેકટર નિધીશ પટનાગર જણાવ્યું હતું કે આજ રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીમાં મહિને ગયા ભારતના વડાપ્રધાન આવ્યા હતાં અને આજે જનરલ ચીફનું આવવું (Army Chief General Narwane RRU Visit) એ આપણું સૌભાગ્ય છે. ચીફ જનરલે IT ટીમ સાથે વાત કરી અને તે શું કામ કરી રહી છે તેના વિશે જાણકારી લીધી હતી. સાથે સાથે તેમણે સાયબર સુરક્ષાને કેવી રીતે વધુ મજબૂત બનાવી શકાય તેના વિશે પણ માહિતી આપી હતી. આગામી સમયમાં અહીં નવી નવી ટેકનોલોજી લાવવામાં આવશે અને તેના પર રિસર્ચ પણ કરવામાં આવશે.