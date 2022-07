ભાવનગર- ગુજરાતમાં ચોમાસાની શરૂઆત બાદ આપવામાં આવેલી આગાહી (Gujarat monsoon 2022 ) પ્રમાણે ભાવનગર સહિત અન્ય ત્રણ તાલુકામાં બપોરના સમયે મેઘ મહેર થવા પામી છે. ભાવનગરમાં વરસાદથી શહેરમાં ક્યાંક પાણી ભરાઈ(Water Logging in Bhavnagar City) ગયા હતાં તો ક્યાંક બાળકો ભરેલા પાણીમાં મસ્તી કરતા નજરે પડતા હતાં. જિલ્લામાં બે તાલુકામાં અને ભાવનગર તાલુકો મળીને કુલ ત્રણ તાલુકામાં ( Good rainfall in 3 talukas of Bhavnagar) મેઘરાજાની એક કલાક કરતા વધુ સમય મેઘ સવારી (Rain in Bhavnagar) નીકળી હતી.

મેઘરાજાએ એક કલાક સુધી ધમાકેદાર બેટિંગ કરી

ભાવેણું ભીંજાઈ ગયું -ભાવનગર શહેરમાં બપોરના સમયે મેઘરાજાએ પધરામણી (Rain in Bhavnagar) કરી હતી. ચિંતાતુર ખેડૂતોની સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવતા મેઘરાજા વરસ્યા હતાં તો શહેરમાં ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની પોલ છતી કરતા હતાં. આગાહી વચ્ચે કાળા ડિબાંગ વાદળો સાથે મેઘરાજાએ પધરામણી કરતા જિલ્લામાં અને શહેરી વિસ્તારમાં (Bhavnagar Corporation area) સારા એવા વરસાદથી ભાવેણું ભીંજાઈ ગયું હતું.

શહેરમાં વરસાદથી પાણી ભરાયા -ભાવનગર શહેરમાં બપોર થતાની સાથે સવારથી ઘેરાયેલા વાદળો વચ્ચે મેઘરાજાએ વરસવાની (Rain in Bhavnagar) શરુઆત કરી હતી. દોઢ કલાક સુધી ઘમરોળતા મેઘરાજાના વરસાદમાં ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ જતા મહાનગરપાલિકાના પ્રીમોન્સૂન કામગીરી બાબતે પ્રશ્ન ઉભો થતો હતો. આશરે એક ઇંચ કરતા વધુ વરસાદના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી. રસ્તાઓ પર નદીઓ વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો હતાં તો નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી (Water Logging in Bhavnagar City) ભરાયા હતાં. બાળકોએ વરસાદમાં ભરેલા પાણીમાં મજા લૂંટી હતી.

ભરાયેલાં પાણીમાં બાળકોએ મજા લૂંટી

વાવણીને મળ્યું જીવનદાન-ભાવનગર જિલ્લાના કુલ 10 તાલુકા પૈકી 3 તાલુકામાં વરસાદ (Rain in Bhavnagar) નોંધાયો છે. 7 તાલુકામાં નહિવત વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે ત્રણ તાલુકામાં જોઈએ તો ભાવનગર 40 mm, તળાજા 14 mm, અને મહુવામાં 28 mm વરસાદ નોંધાયો છે. અન્ય 7 તાલુકામાં 5 mm થી નીચે વરસાદ નોંધાયેલો છે. બપોરે 2 કલાક બાદ વરસાદ એક કલાક કરતા વધુ સમય વરસ્યા બાદ થોભી ગયો હતો. સારો વરસાદ આવતા ખેડૂતોમાં આનંદ છવાઈ ગયો હતો. વરસાદ થતાં આનંદ ખેડૂતોમાં જોવા મળ્યો છે.