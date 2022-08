અમદાવાદઃ રાજ્યમાં થોડા વિરામ પછી ફરી એક વાર મેઘ મહેર જોવા (Heavy Rain restart in all over Gujarat) મળી રહી છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો ને હજી પણ પડી રહ્યો છે. તેવામાં અરવલ્લી જિલ્લામાં પણ હવામાન વિભાગની આગાહી (Weather forecast for rain) મુજબ વહેલી સવારથી જ વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે. જિલ્લાના મોડાસા, માલપુર , ભિલોડા , મેઘરજ, ધનસુરા અને શામળાજી સહિતના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસ્યો હતો.

વિરામ પછી મેઘરાજાની બેટિંગ શરૂ

હવામાન વિભાગની આગાહી - હવામાન વિભાગની આગાહી (Weather forecast for rain) મુજબ, આગામી 24 કલાક દરમિયાન પાટણ, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, મહેસાણા, દમણમા સામાન્યથી હળવા વરસાદની સંભાવના છે.

વિરામ પછી મેઘરાજાની બેટિંગ શરૂ - જિલ્લામાં છેલ્લા ઘણા દિવસથી વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો (Heavy Rain in Arvalli District) હતો. ત્યારે હવે વીજળીના કડાકા સાથે ભારે વરસાદ પડતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. વરસાદના કારણે ડુંગરોથી ઘેરાયેલા મોડાસાના સરડોઈ ગામમાં ડુંગર પરથી વહી રહેલા ધસમસતા પ્રવાહના કારણે પૂર જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. આ ઉપરાંત જિલ્લાના અન્ય તાલુકાઓમાં પણ નોંધપાત્ર વરસાદ થયો હતો, જેમાં ભિલોડા તાલુકાના માંકરોડા, ખલવાડ સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તોરમાં વરસાદ થતાં રસ્તોઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા. તો લીલછા ગામના રસ્તાઓ પર વરસાદી પાણી વહેતા થયા હતા.

સાબરકાંઠામાં અહીં પડી રહ્યો છે વરસાદ - બીજી તરફ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં (Heavy Rain in Sabarkantha District ) વડાલી તાલુકાના થેરાસણા, વડાલી કંપા, રવિપુરા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ છવાયો છે. વડાલી તાલુકામાં બીજા રાઉન્ડમાં વરસાદી માહોલ જામતા 2 કલાકમાં 1 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. જ્યારે ખેડબ્રહ્મા તાલુકામાં રાધીવાડા, મેત્રાલ, માતાજીકંપા લક્ષ્મીપુરા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ છે.

દ્વારકા પાણીપાણી - યાત્રાધામ દ્વારકામાં (Heavy Rain in Dwarka District) ગઈકાલે વહેલી સવારથી સવારથી ખાબકી રહેલા ધોધમાર વરસાદે હવે વિરામ લીધો છે. અહીં સવારે 4 વાગ્યાથી 8 વાગ્યા સુધીમાં ધોધમાર 3 ઈંચ જેટલો વરસાદ પડતાં સમગ્ર દ્વારકા પાણી પાણી થઈ ગયું હતું. તો દ્વારકાના મુખ્ય માર્ગો વરસાદી પાણી ફરી વળતા રાહદારીઓ અને વાહનચાલકો અટવાયા હતા.

રાજકોટમાં વરસાદી માહોલ - જીલ્લામાં રવિવારે સવારથી જ વરસાદી વાતાવરણ (Heavy Rain in Rajkot District) જોવા મળ્યું હતું. જ્યારે ઉપલેટા અને ગોંડલ પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ જોવા મળ્યો હતો. તો ઉપલેટાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં એક કલાકમાં અંદાજિત 2 ઈંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો હતો. આ ઉપરાંત ગોંડલ પંથકમાં પણ લાંબા વિરામ બાદ ગાજવીજ સાથે વરસાદ જોવા મળ્યો હતો.