અમદાવાદઃ સમગ્ર રાજ્યમાં અષાઢી બીજના (1 જુલાઈ) દિવસે એક, બે નહીં પરંતુ 180 જગ્યાએ રથયાત્રા (Ahmedabad Rathyatra 2022) નીકળશે. રથયાત્રામાં બંદોબસ્ત માટે બહારથી 25 પેરામિલિટરી ફોર્સ (Paramilitary Force Company in Rathyatra) પણ બોલાવવામાં આવી છે. આ બધી જગ્યાએ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં રથયાત્રા પૂર્ણ થાય તે માટે ગુજરાત પોલીસે એકશન પ્લાન (Gujarat Police Action Plan) બનાવ્યો છે. તો ગુજરાતના પોલીસ વડા આશિષ ભાટિયાએ (DGP Ashish Bhatia) અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર કચેરી ખાતે ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી અને જરૂરી માર્ગદર્શન પણ આપ્યું હતું.

સૌથી મોટી રથયાત્રા અમદાવાદની - અમદાવાદની રથયાત્રા 19 કિલોમીટર રૂટની (Ahmedabad Rathyatra 2022) છે અને તેમાં 10 લાખ લોકો ભાગ લેશે. ત્યારબાદ ભાવનગરની રથયાત્રા પણ 17 કિલોમીટરની છે, જેમાં એક લાખ લોકો ભાગ લેશે. ત્યારે રાજ્યના 16 જિલ્લામાં 10,000થી વધુ લોકો સાથેની રથયાત્રા યોજવવાની છે. જોકે, ગયા વર્ષે રાજ્યમાં 59 રથયાત્રા ભક્તો વગર નિયમિત રૂટ પર નિકાળવામાં આવી હતી. જ્યારે હવે 2 વર્ષ પછી રથયાત્રા નીકળે છે ત્યારે 2019માં જે પ્રકારે પોલીસ બંદોબસ્ત હતો. તે મુજબ આ વર્ષે બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો છે.

25 પેરામિલિટરી ફોર્સ કંપની બહારથી બોલાવાઈ - જ્યારે રાજ્યના DGP આશિષ ભાટિયાએ (DGP Ashish Bhatia) જણાવ્યું હતું કે, આ વર્ષે રાજ્યમાં 25 પેરામિલિટરી ફોર્સની કંપની (Paramilitary Force Company in Rathyatra) બહારથી બંદોબસ્તમાં આવી છે. તેમાંથી 22 કંપની અમદાવાદના રથયાત્રાના (Ahmedabad Rathyatra 2022) બંદોબસ્તમાં રહેશે. આ ઉપરાંત અમદાવાદના બંદોબસ્ત માટે અમદાવાદ બહારથી 4 DIG અને IG, 20 SP, 60 DySP, 150 PI, 300 PSI, 2000 પોલીસકર્મીઓ, 21 SRP કંપની બોલાવવામાં આવી છે.

ત્રિનેત્ર કન્ટ્રોલ રૂમમાં થશે મોનિટરીંગ - DGPએ વધુમાં (DGP Ashish Bhatia) ઉમેર્યું હતું કે, આ ઉપરાંત ડ્રોન કેમેરા, બોડી ઓન કેમેરા તથા સોશિયલ મીડિયાથી સાયબર ક્રાઈમ અને CID ક્રાઈમમાં આવેલી સાયબરની ટીમ નજર રાખશે. તમામ કેમેરા ગાંધીનગર આવેલા ત્રિનેત્ર કન્ટ્રોલ રૂમમાં દેખાશે, જ્યાંથી રથયાત્રાનું મોનિટરીંગ (Monitoring of rathyatra in Trinetra control room) કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત અધિકારીઓ સાથે રેગ્યૂલર બ્રિફિંગ પણ ચાલુ છે. ત્યારે રથયાત્રા શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂર્ણ થાય તે માટે પોલીસે તમામ પ્રયાસો કર્યા છે. ત્યારે આ વર્ષે પ્રથમવાર રથયાત્રામાં પેરામોટરનો ઉપયોગ (Use of paramotor in rathyatra) કરવામાં આવશે. આ પેરામોટરથી સમગ્ર રથયાત્રામાં નજર રાખવામાં આવશે અને કોઈ પણ ગેરપ્રવૃત્તિ ધ્યાનમાં આવશે તો તરત જ જાણ કરવામાં આવશે.