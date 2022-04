ન્યુઝ ડેસ્ક : ગુજરાત રાજ્ય સોના અને ચાંદીના વેપાર (Gold and Silver Trade) માટે હંમેશા જાણીતું રહ્યું છે. રાજ્યના લોકો પણ રોજે અવનવી વસ્તુંઓની બનાવવા માટે સોનુ તેમજ ચાંદીની ખરીદી કરતા હોય છે. આ માટે રાજ્યની જનતાએ સોના-ચાંદીના ભાવ (Information About Price of Gold and Silver) જાણવા ખુબજ આવશ્યક છે. અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા એ વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત રાજ્યના (Gold and Silver Price In Gujarat) સૌથી મોટા શહેરો છે. આ શહેરમાં સોનાનો વેપાર વિકસ્યો છે અને અન્ય વેપારની જેમ સોનાનો વેપાર પણ અહીં થાય છે.

સોનાના આજના ભાવ (Gold price In Gujarat)

શહેરનું નામ ગ્રામ 24 કેરેટનો આજનો ભાવ 24 કેરેટનો ગઇકાલનો ભાવ વધારો/ઘટાડો અમદાવાદ 10 53,800 53,500 300+ સુરત 10 53,800 53,550 300+ વડોદરા 10 53,800 53,550 300+

ચાંદીના આજના ભાવ (Silver prices In Gujarat)