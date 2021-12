ખાનગી હોસ્પિટલમાં આશા બહેનનું નિધન

ડેન્ગ્યુ થતા અમદાવાદમાં ચાલી રહી હતી સારવાર

આવતીકાલે સિદ્ધપુરમાં કરાશે અંતિમ સંસ્કાર

ન્યૂઝડેસ્ક : મહેસાણામાં ઊંઝાના ભાજપનાં 44 વર્ષના ધારાસભ્ય આશા પટેલને ડેન્ગ્યુ થતા (BJP MLA Asha Patel gets dengue ) અમદાવાદની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં (BJP MLA in Ahmedabad Hospital) દાખલ કરવામાં આવ્યાં હતાં જ્યાં આજે તેમનું અવસાન થયું છે. તેમના પરીજનો તેમનો પાર્થિવ દેહ ઉંજા લઇ ગયા છે. તેમની સોસાયટીમાં મૃતદેહને લઇ જવામાં આવ્યો છે. જ્યાં ધાર્મિક વિધી કર્યા બાદ ઉંજાના માર્કિંગયાર્ડમાં તેમનો મૃતદેહ દર્શન માટે રાખવામાં આવશે. આવતીકાલે સવારે પાર્થિવ દેહ સાથે નગરયાત્રા યોજવામાં આવશે. ત્યાર બાદ આશાબહેનનો પર્થિવદેહ તેમના વતન વિશોળ ગામે લઇ જવામાં આવશે અને સ્થાનિકો તેમના અંતિમ દર્શન કરી શકશે. વતનથી તેમનો મૃતદેહ સિદ્ધપુર ખાતે લઇ જવામાં આવશે અને ત્યાં તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે.

વડાપ્રધાન, ગૃહપ્રધાન શાહ સહિતનાં નેતાઓએ આર્પી શ્રદ્ધાંજલિ

આશા બહેનના નિધનથી ભાજપમાં શોકની લાગણી ફેલાઇ ગઇ છે. વડાપ્રધાને નરેન્દ્ર મોદીએ આશા બહેનના મૃત્યુ પર દુ:ખ વ્યક્ત કરતાં ટ્વિટ કર્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સામાજીક અને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં આશા બહેનનું યોગદાન હંમેશા યાદ રહેશે. ગૃહપ્રધાન અમિતશાહે પણ ટ્વિટ કરીને તેમને શ્રદ્ધાંજલી પાઠવી હતી. આ ઉપરાંત રાજ્યપાલ, મુખ્યપ્રધાન સહિતના અગ્રણી નેતાઓએ નિધન પર શોકવ્યક્ત કર્યો હતો.

આશા બહેનના મોટા ભાગના અંગ થયા હતા ફેઇલ

આશાબહેનની સારવાર ચાલતી હતી ત્યારે હોસ્પિટલના ડિરેક્ટર વી. એન. શાહે જણાવ્યું મુજબ આશા પટેલના મોટા ભાગના અંગ ફેઇલ થઈ (Most of Asha Patel's limbs failed) ગયા હતા અને આવા સંજોગોમાં સાજા થવાનો ચાન્સ બહુ ઓછો હતા. તેમને લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમ (Asha Patel on Life Support System) પર રાખવામાં આવ્યા હતા અને તેમનું નિયમિત ડાયાલિસિસ કરવામાં આવી રહ્યું હતું.

આ પણ વાંચો: ઊંઝાના ધારાસભ્ય ડોકટર આશાબહેન પટેલની જીવન સફર

ધારાસભ્ય આશાબેન પટેલનાં નિધન પર વડાપ્રધાન મોદી, ગૃહપ્રધાન શાહ સહિત અગ્રણી નેતાઓએ અર્પી શ્રદ્ધાંજલિ