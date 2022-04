અમદાવાદ : વડગામના ધારાસભ્ય જીજ્ઞેશ મેવાણીની ગઈકાલે રાતે સર્કિટ હાઉસ ખાતેથી આસામ (Assam Police Arrested Jignesh Mevani) પોલીસે ટ્વીટના સંદર્ભ પર ધરપકડ કરી છે. મળતી માહિતી મુજબ આસામમાં મેવાણી વિરુદ્ધ કોઈ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. તેને લઈને આસામ પોલીસે મેવાણીની ધરપકડ કરી છે. મેવાણીની ધરપકડ કરીને આસામ પોલીસ તેમને પાલનપુર સિટી પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ હતી. જ્યાંથી ટીમ મેવાણીને લઈને અમદાવાદ રવાના થઈ છે. જીજ્ઞેશ મેવાણીની ધરપકડને પગલે તેના સમર્થનમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ એરપોર્ટ પર હોબાળો મચાવવામાં આવ્યો હતો.

આ પણ વાચો : કનૈયા કુમારના કોંગ્રેસમાં જોડાયા પહેલા રાહુલ ગાંધી, જીજ્ઞેશ મેવાણી સહિતના નેતાઓએ ભગતસિંહને અર્પી શ્રદ્ધાંજલિ

શા માટે ધરપકડ કરવામાં આવી - આસામ પોલીસે બુધવારે મોડી રાત્રે વડગામના ધારાસભ્ય જીજ્ઞેશ મેવાણીની (Jignesh Mevani Assam Case) ધરપકડ કરી હતી. દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ, જેઓ "ગોડસેને ભગવાન માને છે. તેમણે ગુજરાતમાં કોમી અથડામણો સામે શાંતિ અને સૌહાર્દની અપીલ કરવી જોઈએ. જેથી મેવાણી સામે કલમ 120B (ગુનાહિત કાવતરું), કલમ 153(A) (બે સમુદાયો વચ્ચે દુશ્મનાવટને પ્રોત્સાહન આપવું), 295(A), 504 (શાંતિનો ભંગ કરવા માટે ઇરાદાપૂર્વકનું અપમાન) અને ITની કલમો હેઠળ કેસ (Jignesh Mevani Tweet) દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ પણ વાચો : Assam Police Arrested Jignesh Mevani: ભાજપ સરકાર ખોટા કેસો કરે છે, જીગ્નેશ મેવાણીની ધરપકડ થતા કોંગ્રેસ વિફર્યુ

મેવાણીની ધરપકડને લઈને કેટલાક સવાલ - જીજ્ઞેશ મેવાણીની ધરપકડને લઈને કેટલાક સવાલો (Why the Arrest of Jignesh Mevani) પણ ઉભા થાય છે કે, શું આરોપ એટલો ગંભીર છે કે રાત્રે ધારાસભ્યને ઉભા કરવા જરૂરી બની ગયા ?, આસામ પોલીસે(Jignesh Mevani Assam Police) ક્યારે સંપર્ક કર્યો ?. આ ઉપરાંત મેવાણીની ધરપકડ મામલે ગુજરાત પોલીસ પાસેથી પરવાનગી લેવામાં આવી હતી જેવું હજુ જાણવા મળી રહ્યું નથી. તેમજ આસામમાં જે રીતે કેસ નોંધાયા છે તે જ સ્તરના કેસ ગુજરાતમાં પણ નોંધાયા છે. ધરપકડ મામલે જિજ્ઞેશ મેવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, હું કોઈ ખોટી ફરિયાદથી ડરવાનો નથી. હું મારી લડત ચાલુ રાખીશ.