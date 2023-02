મુંબઈ (મહારાષ્ટ્ર): મૂડીઝ ઇન્વેસ્ટર્સ સર્વિસે ત્રણ ઓઇલ રિફાઇનિંગ અને માર્કેટિંગ કંપનીઓ ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (આઇઓસીએલ), ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (બીપીસીએલ) અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (એચપીસીએલ) માટે રેટિંગ્સ પર આઉટલુક સ્થિર રાખ્યો છે.

ક્રૂડ ઓઈલના નીચા ભાવ: મૂડીઝના આસિસ્ટન્ટ વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ અને સ્વેતા પટોડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "રેટિંગ એફિર્મેશન અમારા મંતવ્યોને પ્રતિબિંબિત કરે છે કે સરકારી માલિકીની રિફાઈનિંગ અને માર્કેટિંગ કંપનીઓની ઓપરેટિંગ કામગીરીમાં સુધારો ચાલુ રહેશે. કારણ કે ક્રૂડ ઓઈલના નીચા ભાવ માર્કેટિંગ નુકસાન અને મધ્યમ કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતોને ઘટાડશે."

ઓઇલ કંપનીઓની નફાકારકતા: મૂડીઝે રેટિંગ આઉટલૂક પાછળના તર્કને સમજાવતા જણાવ્યું હતું કે 30 સપ્ટેમ્બર 2022 (એપ્રિલ-2022) ના રોજ પૂરા થયેલા છ મહિનાની સરેરાશ કિંમત USD 105ની સરખામણીમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઓક્ટોબર 2022 થી સરેરાશ 85 ડોલર પ્રતિ બેરલની આસપાસ 17 ટકા ઘટીને આવ્યા છે. ઉપરાંત તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓની નફાકારકતા વધી છે. કારણ કે આ સમયગાળા દરમિયાન પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના છૂટક વેચાણના ભાવ "યથાવત" રહ્યા છે.

ભારતીય રિફાઇનર્સને ફાયદો: રશિયન ક્રૂડ ઓઇલની વધેલી ખરીદી જે બ્રેન્ટ ક્રૂડ પર ડિસ્કાઉન્ટ પર વેપાર કરે છે તેણે પણ ભારતીય રિફાઇનર્સને ફાયદો પહોંચાડ્યો છે. સંઘર્ષ પહેલાં ભારતીય રિફાઇનર્સ માટે કુલ ક્રૂડ તેલના વપરાશમાં રશિયન ક્રૂડનો હિસ્સો 2 ટકાથી ઓછો હતો, પરંતુ ત્યારથી તે વધીને લગભગ 15-20 ટકા થયો છે," તેણે જણાવ્યું હતું કે, આગામી 12-18 મહિનામાં આ વલણ ચાલુ રહેવાની અને ભારતીય રિફાઇનર્સને ફાયદો થવાની સંભાવના છે.

વધુમાં, મૂડીઝે નોંધ્યું છે કે ત્રણેય કંપનીઓ - IOCL, BPCL અને HPCL તેમના ટૂંકા ગાળાના ઋણની તુલનામાં નીચું રોકડ સંતુલન જાળવી રાખે છે. જેના પરિણામે નબળી પ્રવાહિતાની સ્થિતિ સર્જાય છે. મૂડીઝે જણાવ્યું હતું કે કંપનીઓના હાલના રોકડ બેલેન્સ તેમની કામગીરીમાંથી અપેક્ષિત રોકડ પ્રવાહ સાથે, આગામી 12 મહિનામાં તેમના મૂડી ખર્ચ, ડિવિડન્ડની ચૂકવણી અને ડેટ મેચ્યોરિંગને આવરી લેવા માટે અપર્યાપ્ત રહેવાની અપેક્ષા છે.

