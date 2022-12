નવી દિલ્હી: અરુણાચલ પ્રદેશમાં ચીનના અતિક્રમણ પર ચર્ચાની માંગ સાથે બુધવારે સંસદ સંકુલમાં ગાંધી પ્રતિમાની સામે વિરોધ પક્ષો (demand for debate on China)વિરોધ પ્રદર્શન કરશે. વિપક્ષનો આરોપ છે કે કેન્દ્ર ચર્ચાની મંજૂરી નથી આપી રહ્યું કારણ કે તે કંઈક છુપાવી રહ્યું છે. દરમિયાન, કોંગ્રેસના એક નેતાના જણાવ્યા અનુસાર (Protest against Gandhi statue in Parliament today) 12 વિપક્ષી પાર્ટીઓ બુધવારના વિરોધમાં જોડાશે. મંગળવારે, કોંગ્રેસના મહાસચિવ જયરામ રમેશે ઉલ્લંઘન અંગે કેન્દ્રનું વલણ જાણવા માગ્યું અને પૂછ્યું કે ચીનના રાજદૂતે ડિમાર્ચ કેમ જારી કર્યું નથી. કોંગ્રેસના સાંસદ મનીષ તિવારીએ ચીન સાથેની સરહદની સ્થિતિ પર ચર્ચા કરવા લોકસભામાં સ્થગિત પ્રસ્તાવની સૂચના આપી છે. (winter session 2022)

