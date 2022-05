ગયાઃ બાળ લગ્ન (Child Marriage In Gaya) એ ગુનો છે. આમ છતાં બિહારમાં (Child Marriage In Bihar ) વહીવટીતંત્ર તેને સંપૂર્ણ રીતે રોકવામાં સફળ રહ્યું નથી. તાજેતરનો મામલો ગયા જિલ્લાના નક્સલ પ્રભાવિત ડુમરિયા વિસ્તારના પોલીસ સ્ટેશનનો છે. જ્યાં બંજરે સમુદાયના લોકોએ સગીર છોકરાના લગ્ન સગીર છોકરી સાથે કરાવી દીધા અને પોલીસ પ્રશાસનને તેની ખબર ન પડી. હવે આ લગ્નનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર વાયરલ (Video of Child Marriage Goes Viral) થઈ રહ્યો છે.

ગયામાં બાળ લગ્નનો વીડિયો જોરદાર વાયરલ: બંજરે સમુદાય એટલે કે ધુમંતુ જાતિ સાથે સંબંધિત

બંજરે સમૂહ સાથે સંબંધિત કેસઃ આ બાળ લગ્ન બંજરે સમુદાય (Banjare community of bihar) સાથે સંબંધિત હોવાનું કહેવાય છે, જેને સામાન્ય ભાષામાં ધુમંતુ જાતિ કહેવામાં આવે છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા આ વીડિયોમાં લગ્ન પહેલા સગીર વર-કન્યાની હળદર અને અન્ય પરંપરાઓ પૂરી કરવામાં આવી રહી છે. આ પછી બંનેના લગ્ન એક મંદિરમાં થઈ રહ્યા છે. આ લગ્ન સમારોહમાં સામેલ સગીર છોકરાઓ ઢોલ વગાડતા જોવા મળે છે. જ્યારે મહિલાઓ અને યુવતીઓ લગ્નગીતો ગાતી હોય છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ઘણો જોવા મળી રહ્યો છે.

બાળ લગ્ન પર પ્રતિબંધઃ તમને જણાવી દઈએ કે બંજારા સમુદાયમાં નાની ઉંમરમાં લગ્ન કરવાની પરંપરા છે, પરંતુ નાની ઉંમરમાં લગ્ન કે બાળલગ્ન એ ગુનો છે. આ બાબત ધ્યાને આવતાં જ વહીવટી વિભાગ દ્વારા આવા લગ્નો તાત્કાલિક ધોરણે અટકાવવા પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે. જો કે, બંજારા સમાજ તેની પરંપરા અને રિવાજોથી બંધાયેલો છે અને આ જ કારણ છે કે, આ સમાજમાં મોટાભાગના લગ્ન નાની ઉંમરમાં કરવામાં આવે છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સગીર યુવતી ઝારખંડના હરિહરગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની રહેવાસી છે. તે જ સમયે, સગીર છોકરો બિહારના ઔરંગાબાદના દેવ વિસ્તારનો રહેવાસી છે. આ વાયરલ વીડિયો ડુમરિયા બ્લોકના મજહોલી માર્કેટ પાસેનો જણાવવામાં આવી રહ્યો છે.

આ અંગે ડુમરિયા પોલીસ સ્ટેશનના એસએચઓ વિમલ કુમારે જણાવ્યું છે કે, બાળ લગ્નનો કોઈ મામલો તેમના ખ્યાલમાં નથી. જો કોઈ માહિતી મળશે તો જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. માહિતી મળતાની સાથે જ પોલીસ પ્રશાસન તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી રહી છે. જોકે, પોલીસે વર-કન્યાના માતા-પિતા વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો છે. રાઉન્ડ મેળવનાર પંડિતની પણ શોધ કરવામાં આવી રહી છે. ડીએમ અને એસએસપીએ બાળકને જોયા બાદ વર-કન્યાને બચાવીને ઘરે લાવવાનો આદેશ આપ્યો છે.