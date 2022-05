છપરાઃ સારણ જિલ્લાના ડાયરા વિસ્તારમાં એક્સાઈઝ વિભાગની દારૂ સામે કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. આ ક્રમમાં અવતાર નગરમાં દેશી દારૂના જંગી જથ્થાનો નાશ (Liquor kept in Ganga river) કરવામાં આવ્યો હતો. દારૂનો બનેલો સામાન ગંગા નદીમાં સંતાડીને રાખવામાં આવ્યો હતો. નદીમાં સંતાડેલો દારૂ શોધવા માટે એક્સાઈઝ વિભાગ ભારે જહેમત ઉઠાવી રહ્યું છે. જો કે, બોટ મારફત એક્સાઈઝ વિભાગના સતત દરોડા (Excise department action against liquor in Saran) થઈ રહ્યા છે. દાણચોરો દ્વારા ગંગા નદીમાં છુપાવેલો દારૂ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. ડ્રોન વડે આ દારૂ શોધવો મુશ્કેલ હતો પરંતુ પ્રોડકટ વિભાગની ટીમે શંકાના આધારે સ્થળને માર્ક કર્યું હતું. જે બાદ દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો.

50000 લીટર અર્ધ નિર્મિત દેશી દારૂનો નાશ : છાપરાના ડાયરા વિસ્તારમાં દારૂ સામે દરોડા (Bihar Chhapra liquor raid) ચાલુ છે. આ ક્રમમાં અવતાર નગરમાં દેશી દારૂનો જંગી જથ્થો જપ્ત કરીને તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. દારૂ બનાવવાના સાધનો નદીમાં સંતાડીને રાખવામાં આવ્યા હતા. જે બોટ દ્વારા પહોંચ્યા બાદ એક્સાઇઝ વિભાગ દ્વારા નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. અવતાર નગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં નદીમાં વિશેષ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અને આ ઝુંબેશ અંતર્ગત 11 ભઠ્ઠીઓ તોડી પાડવામાં આવી હતી અને 50,000 લીટર અર્ધ નિર્મિત દેશી દારૂનો નાશ (Bihar Destruction of liquor) કરવામાં આવ્યો હતો. આ સાથે 300 કિલો ગોળ, દેશી બનાવટના સાધનો અને ડ્રમ વગેરે પણ મળી આવ્યા છે. 200 લીટર તૈયાર દેશી દારૂ પણ મળી આવ્યો હતો.

પોલીસના નાક નીચે ગેરકાયદે ધંધોઃ આ અભિયાન અંતર્ગત બીજીવાર છાપરા શહેરના મુફાસિલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની ઘોષ કોલોનીમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો છે. જ્યાં 11 ભઠ્ઠીઓ તોડી પાડવામાં આવી છે. આ દરોડાની સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, ઘોષ કોલોનીને છાપરાનો ભદ્ર વિસ્તાર માનવામાં આવે છે. અહીં ઘણી મોટી શાળાઓ અને અન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ છે. આ રીતે દારૂના ધંધાર્થીઓ દ્વારા દારૂ બનાવવાની ઘટના એ સાબિત કરે છે કે, પોલીસના નાક નીચે ગેરકાયદે ધંધો થઈ રહ્યો છે.

એક્સાઈઝ અધિક્ષક રજનીશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, ડ્રોન દ્વારા દરોડા દરમિયાન નદીની અંદર દારૂ છુપાવીને રાખવાની શક્યતા દેખાઈ હતી. આ પછી વિભાગની ટીમ તેને ત્યાં પહોંચી અને દરોડો પાડ્યો. જો કે, આ દરમિયાન દારૂની હેરાફેરી કરનારાઓ નાસી જવામાં સફળ રહ્યા હતા. એક્સાઈઝ વિભાગની ટીમે ગંગા નદીની અંદરથી સેંકડો બોરીઓમાં હજારો લિટર દારૂ અને દારૂ બનાવવાની સામગ્રી જપ્ત કરી અને તેનો સ્થળ પર જ નાશ કર્યો. દારૂના દાણચોરોના આ કૃત્યથી એક્સાઈઝ વિભાગ ચોંકી ઉઠ્યું છે, તેણે દરોડાનો દોર તેજ કર્યો છે.