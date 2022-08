રાંચી ઝારખંડ માટે મંગળવારે સવારે એક ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. જેપીએસસી Jharkhand Public Service Commission ના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ અને બીસીસીઆઈ Board of Control for Cricket in India ના ભૂતપૂર્વ કાર્યકારી સચિવ અમિતાભ ચૌધરી હવે નથી રહ્યા. ત્યારથી, સીએમ હેમંત સોરેન સહિત રાજ્યના ટોચના અધિકારીઓ અને રમતગમતના દિગ્ગજો શોકમાં છે.

આ પણ વાંચો શમીની પત્નીએ PM મોદી અને અમિત શાહને ભારતનું નામ બદલવાની કરી અપીલ

ઝારખંડમાં શોક બીસીસીઆઈના પૂર્વ પ્રશાસક અમિતાભ ચૌધરી રાજધાનીના અશોકનગર સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને સવારે લગભગ ત્રણ કલાકે ચક્કર આવતા ઢડી પડ્યા હતા. જે બાદ તેને આનન ફાનનમાં સેંટવિટા હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં તબીબોએ હાર્ટ એટેક એમ કહીને થેરાપી શરૂ કરી હતી, પરંતુ થોડી જ વારમાં તેમનું મૃત્યુ થયું હતું. આ અંગે ઝારખંડમાં શોકની Wave of mourning in Jharkhand લહેર છે.

રમતગમત ક્ષત્રે અનુભવી Board of Control for Cricket in India એડમિનિસ્ટ્રેટર અમિતાભ ચૌધરી Veteran BCCI administrator Amitabh Chaudhary ની વાર્તા, બહુમુખી પ્રતિભાના સમૃદ્ધ વ્યક્તિ, આઈઆઈટીયન IITian થી રમતગમતની દુનિયામાં દંતકથા સુધીની વાર્તા રસપ્રદ છે. પોલીસ વિભાગમાં તેમણે કરેલા કાર્યોને યાદ કરવામાં આવે છે અને તેઓને લોકોના એસએસપી તરીકે ગણવામાં આવે છે. રાજકારણમાં પણ હાથ અજમાવ્યો, જોકે અહીં સિક્કો ચાલી શક્યો નહીં.

આ પણ વાંચો ચેતેશ્વર પૂજારાની 48 કલાકમાં બીજી સદી ધમાકેદાર બેટિંગ કરી છવાયો

સામાજિક ક્ષેત્ર પોતાની પ્રતિભાથી દેશ અને દુનિયાનું નામ રોશન કરનાર અમિતાભ ચૌધરીના નિધનને માત્ર રમત જગત માટે જ નહીં પરંતુ સામાજિક ક્ષેત્ર માટે પણ મોટી ખોટ માનવામાં આવી રહી છે. મૂળ બિહારના દરભંગા જિલ્લાના બાથો બેહેરાના રહેવાસી હતા. અમિતાભ ચૌધરીનો જન્મ 6 જુલાઈ, 1960ના રોજ થયો હતો.

રાજકિય ક્ષેત્રે 2014માં તેમણે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો. તેમણે રાંચી લોકસભાની ચૂંટણી પણ બાબુલાલ મરાંડીની પાર્ટી જેવીએમ JVM તરફથી લડી હતી, કારણ કે બીજેપી તરફથી ટિકિટ ન મળતાં તેઓ ચૂંટણી જીતી શક્યા ન હતા.

આઈપીએસ 1984માં IIT ખડગપુરમાંથી બીટેક B.Tech ની ડિગ્રી મેળવ્યા બાદ તેઓ 1985માં આઈપીએસ Indian Police Service બન્યા હતા. જે બાદ તેમને બિહાર કેડર મળી હતી. અમિતાભ ચૌધરીને 1997માં રાંચીના એસએસપી SSP બનાવવામાં આવ્યા હતા. તેઓ તેમની કાર્યક્ષમતા માટે જાણીતા હતા.

JSCA ના પ્રમુખ 2002 માં, તેઓ BCCI ના સભ્ય બન્યા અને પછી એક્ઝિક્યુટિવ સેક્રેટરીનું પદ સંભાળ્યું હતુ. 2005 માં, તે રાજ્યના તત્કાલિન નાયબ મુખ્ય પ્રધાન સુદેશ કુમાર મહતોને હરાવીને ઝારખંડ સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશન JSCA ના પ્રમુખ બન્યા. તેઓ 2005 થી 2009 સુધી ક્રિકેટ ટીમ ઈન્ડિયાના મેનેજર પણ હતા. 2013માં તેણે આઈપીએસની નોકરીમાંથી વીઆરએસ લીધું હતું. 2014માં તેમણે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો. તેમણે રાંચી લોકસભાની ચૂંટણી પણ બાબુલાલ મરાંડીની પાર્ટી જેવીએમ JVM તરફથી લડી હતી, કારણ કે બીજેપી તરફથી ટિકિટ ન મળતાં તેઓ ચૂંટણી જીતી શક્યા ન હતા.

આ પણ વાંચો PM મોદીએ કહ્યું, ખેલાડીઓની પસંદગીમાં પારદર્શિતા હોય તો મેદાનમાં લહેરાવે છે ત્રિરંગો

JPSC ના અધ્યક્ષ અમિતાભ ચૌધરી માત્ર પોલીસ ઓફિસર તરીકે જ પ્રખ્યાત નથી રહ્યા પરંતુ ક્રિકેટની દુનિયામાં પોતાનું નામ પણ બનાવ્યું છે. જો કે રાજકારણના ક્ષેત્રમાં તેમને ખાસ સફળતા મળી ન હતી. તેમને 29 ઓક્ટોબર 2020ના રોજ ઝારખંડ પબ્લિક સર્વિસ કમિશનના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા હતા. મિથિલાના વાતાવરણમાં મોટા થયેલા જાણીતા સામાજિક કાર્યકર અમરનાથ ઝા કહે છે કે અમે એક મૈથિલી પુત્ર ગુમાવ્યો છે, તે અમારા સમાજનું ગૌરવ હતું. તેમણે કહ્યું કે તેમની ક્ષમતા, સમજણ અને સારી ટીમના કારણે તેમણે એસએસપી તરીકે રહીને રાંચીના લોકોમાંથી ગુનેગારોનો ડર ખતમ કરી દીધો હતો, જેને લોકો આજે પણ યાદ કરે છે.