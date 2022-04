સારાંશ: ભૌતિકશાસ્ત્ર એક એવો વિષય છે (Varma sir of saran) કે વાંચવામાં અને ભણાવવામાં શિક્ષકથી લઈને વિદ્યાર્થીઓને પરસેવો (Chapra teacher AK Verma sir) છૂટી જાય છે. વાલીઓ અને વડીલો વિદ્યાર્થીઓને ગંભીરતાથી અને ખંતથી અભ્યાસ કરવાની સલાહ આપે છે જેથી તેઓ ભવિષ્યમાં કંઈક સારું કરી શકે. પરંતુ સારણમાં વર્મા સરના વર્ગમાં બાળકો હાસ્ય સાથે ભૌતિકશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરે છે. વર્મા સર પણ ભૌતિક વિજ્ઞાનના મુશ્કેલ નિયમોને ફિલ્મોના સંવાદો અને ગીતો સાથે જોડીને સરળતાથી (teaches students through songs and dialogues in saran ) સમજાવે છે. બાળકોને ભણાવતા વર્મા સરનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેની દરેક લોકો ચર્ચા કરી રહ્યા છે.

ભણાવવાની અનોખી પદ્ધતિ: છાપરાના શિક્ષક એ.કે. વર્મા સર, જેઓ શિક્ષણની સાથે ગીતો ગાઈને વિદ્યાર્થીઓનું મનોરંજન કરે છે. યુટ્યુબ પર ગીતો દ્વારા, વિદ્યાર્થીઓ ભૌતિકશાસ્ત્રના કોઈપણ પ્રકરણને ખૂબ જ સારી રીતે સમજાવે છે. એકે વર્મા છાપરાના એક સરળ પરિવારમાંથી આવે છે, તેમના પિતા સાદા કમ્પાઉન્ડર હતા. વર્મા સરને ચાર ભાઈઓ છે અને તેઓ એક સામાન્ય પરિવારમાંથી આવે છે. તેમનું શિક્ષણ છપરામાં જ શરૂ થયું છે. જો કે, પટનામાં પણ કોચિંગ શરૂ કરવા માટે, ત્યાં પણ કોચિંગમાં ભણાવતો હતો.

બાળકો વર્મા સરના ક્લાસનો આનંદ માણે છે: એવું કહેવાય છે કે કોઈ ઘટનાને કારણે તેઓ હવે છાપરા શહેરમાં જ ભણાવે છે અને છાપરા શહેરમાં ઘણી જગ્યાએ કોચિંગ ક્લાસ કરે છે. મૂળભૂત રીતે, તેઓ છપરાના રહેવાસી છે અને તેઓનું પૈતૃક નિવાસ છપરાના કાશી બજારમાં છે. વર્મા સાહેબે કોરોનાના સમયગાળા દરમિયાન ઓફલાઈન અને ઓનલાઈન ભણાવવાનું શરૂ કર્યું અને તેને યુટ્યુબ પર મુક્યું. ત્યારથી વર્મા સર ખૂબ પ્રખ્યાત થઈ ગયા છે અને વિદ્યાર્થીઓ તેમની ભણાવવાની રીતથી ખૂબ જ ખુશ છે.

ગાના ભી..સંવાદ ભી..પડાઈ ભી..: ગીતો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ભૌતિકશાસ્ત્રના કોઈપણ પ્રકરણને ખૂબ જ સરળતાથી સમજાવે છે. તે મૂળભૂત રીતે ધોરણ 11 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓને ભૌતિકશાસ્ત્ર શીખવે છે. વર્મા સરના કહેવા પ્રમાણે, તેઓ એક ગાયક અને કલાકાર પણ છે અને મા સરસ્વતી પાસેથી પ્રેરણા લઈને તેઓ કહે છે કે, મા સરસ્વતીના હાથમાં વીણા અને પુસ્તક પણ છે, તેથી તેઓ તેમની શીખવવાની પદ્ધતિમાં ગીતોનો પણ સમાવેશ કરે છે.

આ રીતે શીખવે છે વર્મા સરઃ ખરેખર વર્મા સર બાળકોને ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ સમજાવતા હતા. તે દરમિયાન તેમણે પુષ્પા આઈ હેટ ટિયર્સ અને પુષ્પા જેવા સંવાદો વડે બાળકોને ખૂબ હસાવ્યા. તેણે કહ્યું કે બંદૂક કાઢીને એક ગોળી મારવાથી ચાર ઘરોમાં આગ લાગી જાય છે, જ્યારે આખી રસાયણશાસ્ત્ર નિષ્ફળ જાય છે. બીજી તરફ સાઉથનો હીરો પણ ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમમાં નિષ્ફળ ગયો છે. મુક્કો માર્યા પછી, ઉપરનો વ્યક્તિ અવકાશમાં ફરતો રહે છે. તેમજ હીરો ભૂંજા ખાય છે, ચશ્મા પહેરે છે અને માણસ અવકાશમાં નાચતો રહે છે. તેમણે બાળકોને ન્યૂટનનો નિયમ અનોખી રીતે સમજાવ્યો. જો હીરો લાત મારે છે, તો તે વ્યક્તિ દિવાલ તોડીને આગળ વધે છે. બળની વ્યાખ્યા જ બદલાઈ ગઈ છે. આવી બાબતોથી બાળકોને તેમનું પ્રકરણ પણ સમજાય છે અને અભ્યાસનો તણાવ પણ રહેતો નથી.