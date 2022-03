નવી દિલ્હીઃ યુક્રેનથી ભારત પરત આવેલા યુવાનો મેડિકલ અભ્યાસ કેવી રીતે પૂર્ણ થશે? આ મામલે સંસદમાં ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. યુક્રેનથી પરત ફરેલા વિદ્યાર્થીઓના મેડિકલ કોર્સ અંગે અનેક સાંસદોએ લોકસભામાં (Question Hour in Lok Sabha) પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા. વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પરના સંકટનો ઉલ્લેખ કરતા સાંસદોએ કહ્યું કે યુક્રેનથી પરત ફરેલા બાળકોનું મેડિકલ શિક્ષણ પૂરું કરવા માટે સરકારે ગંભીરતા દાખવવી (mbbs students issue in lok sabha) જોઈએ. ઉલ્લેખનીય છે કે વિદેશ પ્રધાન ડૉ.એસ જયશંકર મંગળવારે 15 માર્ચે લોકસભા અને રાજ્યસભામાં યુક્રેન સંકટ પર નિવેદન (Ukraine Statement in Rajya Sabha) આપશે.

આ પણ વાંચો: Yogi meets Prime Minister Modi: યુપીના નવા કેબિનેટ પર ચર્ચા કરવા યોગીએ વડાપ્રધાન મોદી સાથે મુલાકાત કરી

યુક્રેનથી પરત ફરેલા વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા:કોંગ્રેસના સાંસદ

લોકસભામાં પ્રશ્નકાળ (Question Hour in Lok Sabha) દરમિયાન આસામમાંથી ચૂંટાયેલા કોંગ્રેસના સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈએ યુક્રેનથી પરત ફરેલા વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. મેડિકલ એજ્યુકેશનને લઈને ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને સુરક્ષિત રાખવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે હાલમાં યુક્રેનથી પરત ફરેલા યુવાનોને જે આઘાત લાગ્યો છે તેમાંથી બહાર આવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ડીએમકેના વરિષ્ઠ સાંસદ ટીઆર બાલુએ જણાવ્યું હતું કે, યુક્રેનથી પરત ફરેલા બાળકોનું તબીબી શિક્ષણ ભારતમાં કે અન્ય સ્થળોએ પૂર્ણ થવું જોઈએ કે કેમ તે અંગે સરકારે ગંભીરતાથી વિચારવું જોઈએ.