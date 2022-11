ન્યૂઝ ડેસ્ક: વર્ષ 2022નું છેલ્લું ચંદ્રગ્રહણ (Chandra Grahan 2022) આજે 8 નવેમ્બર મંગળવારના રોજ થઈ રહ્યું છે. ચંદ્રગ્રહણ પૂર્ણ ચંદ્ર પર થાય છે અને સૂર્યગ્રહણ નવા ચંદ્ર પર થાય છે. આ વખતે આ ચંદ્રગ્રહણ કારતક પૂર્ણિમાની સાંજે થઈ રહ્યું છે. આ પહેલા કાર્તિક અમાવસ્યા પર સૂર્યગ્રહણ થયું હતું. પંદર દિવસમાં આ બીજું ગ્રહણ છે. આજે સવારથી જ ચંદ્રગ્રહણનો સુતક કાળ (Know the chandra grahan time and Sutak Kaal) શરૂ થશે.

કાર્તિક પૂર્ણિમા 2022: પંચાંગ અનુસાર, કાર્તિક પૂર્ણિમા તિથિ 07 નવેમ્બરના રોજ સાંજે 04:15 વાગ્યાથી શરૂ થઈ છે અને કાર્તિક પૂર્ણિમા તિથિ આજે 08 નવેમ્બરે સાંજે 04:31 વાગ્યે સમાપ્ત થશે. આવી સ્થિતિમાં ઉદયતિથિના આધારે આજે કારતક પૂર્ણિમા છે.

ચંદ્રગ્રહણ 2022 સુતક સમયગાળો: શાસ્ત્રો અનુસાર, ચંદ્રગ્રહણનો સુતક સમયગાળો (Know the chandra grahan time and Sutak Kaal) 09 કલાક પહેલા શરૂ થાય છે અને સૂર્યગ્રહણનો સુતક સમયગાળો 12 કલાક પહેલાનો હોય છે. આજના ચંદ્રગ્રહણનો સુતક કાળ સવારે 09:21થી થઈ રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં સુતક કાળની શરૂઆતથી લઈને ચંદ્રગ્રહણના અંત સુધી કોઈ પણ શુભ કાર્ય કરવામાં આવશે નહીં. સુતક કાળ ચંદ્રગ્રહણના અંત સાથે સમાપ્ત થશે.

ચંદ્રગ્રહણ 2022: દેશની રાજધાની નવી દિલ્હીના આધારે, ચંદ્રગ્રહણ આજે (Chandra GrahanTiming) સાંજે 05.32 કલાકે શરૂ થશે. જ્યારે આજનો ચંદ્રોદય સાંજે 05.28 કલાકે થશે. ચંદ્રગ્રહણ સાંજે 06.19 કલાકે સમાપ્ત થશે. આ રીતે ચંદ્રગ્રહણ 45 મિનિટ 48 સેકન્ડનું છે.

ચંદ્રગ્રહણની શરૂઆત: 05:32 PM

ચંદ્રગ્રહણની પૂર્ણાહુતિ: 06:19 PM

ક્યાં દેખાશે ચંદ્રગ્રહણ?: વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્રગ્રહણ (Where will the Chandra Grahan be seen) એશિયાના મોટાભાગના ભાગો, ઉત્તર-પૂર્વ યુરોપ, ઓસ્ટ્રેલિયા, પેસિફિક મહાસાગર, હિંદ મહાસાગર, ઉત્તર અમેરિકા, દક્ષિણ અમેરિકામાંથી દેખાશે. ભારતમાં, આ ચંદ્રગ્રહણ દેશના પૂર્વ ભાગોમાં પટના, રાંચી, કોલકાતા, ગુવાહાટી, સિલિગુડી જેવા શહેરોમાં સ્પષ્ટ રીતે દેખાશે, જ્યારે અન્ય શહેરોમાં આંશિક રીતે દેખાશે.