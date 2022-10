ન્યૂઝ ડેસ્ક: ટેક્નોલોજીના આ યુગમાં બાળકોને મોબાઈલ (Child addicted to mobile) પ્રત્યે વિશેષ લગાવ છે. કોરોના યુગ પછી મોબાઈલ ફોન ઘણા બાળકોનો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ બની ગયો છે. આવી સ્થિતિમાં બાળકોને દિવસનો મહત્તમ સમય મોબાઈલ (good parenting for kids) સાથે વિતાવવો ગમે છે, જેના કારણે માતા પિતા પણ પરેશાન (parents guide for children mobile use) દેખાય છે. શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે, બાળકોની આ (Tips on parenting in the mobile era) ખરાબ આદત માટે તમારી કેટલીક ભૂલો પણ જવાબદાર હોઈ શકે છે.

સમય નક્કી કરી કરો: જો તમારા બાળકને મોબાઈલ ફોનની આદત પડી ગઈ હોય તો અચાનક બાળકો પાસેથી ફોન છીનવી લેવાને બદલે તેની આદત ધીમે ધીમે ઓછી કરવાનો પ્રયાસ કરો. આ માટે, તમે બાળકોના મોબાઈલના ઉપયોગ માટે સમય નક્કી કરી શકો છો.

TV પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરાવો: બાળકો પાસેથી મોબાઈલની આદત છોડાવવા માટે ફોનમાં તેમના મનપસંદ ટીવી શો કે, કાર્ટૂન મૂકવાનું ટાળો. બાળકોનો મનપસંદ શો ટીવી પર મૂકીને તમે બાળકોની મોબાઈલ પરની નિર્ભરતા ઘણી હદ સુધી ઘટાડી શકો છો.

મિત્રો સાથે રમવાની સલાહ: બાળકોને ફોન પર ગેમ્સ ખવડાવવાને બદલે તેમને ઈન્ડોર અને આઉટડોર ગેમ્સ રમવા માટે કહો. બાળકોને મોબાઈલથી દૂર રાખવા માટે ઘરમાં તેમની સાથે ગેમ રમવાનો પ્રયાસ કરો. ઉપરાંત, બાળકોને મિત્રો સાથે બહાર રમવાની સલાહ આપો.

ધ્યાન ભટકાવો: જ્યારે પણ બાળક તમને મોબાઈલ આપવાનો આગ્રહ કરે તો, તમે તેને કોઈપણ બહાને ધ્યાન ભટકાવવાનું કામ કરો. તેનાથી બાળક વ્યસ્ત થઈ જશે અને થોડા સમય માટે મોબાઈલ ભૂલી જશે. આ માટે, તમે બાળકોને કળા અને હસ્તકલા જેવી કેટલીક રસપ્રદ વસ્તુઓ પણ કરાવી શકો છો.

જમતી વખતે ફોન જોડે ન રાખો: મોબાઈલના આગ્રહ પર નેટ બંધ કર્યા પછી જ બાળકોને ફોન આપો. કારણ કે, ઈન્ટરનેટ વગર બાળકો લાંબા સમય સુધી ફોનમાં ફસાઈ શકશે નહીં અને થોડા સમયમાં તેઓ મોબાઈલથી અંતર બનાવવાનું શરૂ કરી દેશે.જમતી વખતે બાળકોને ફોનનો ઉપયોગ બિલકુલ ન કરવા દો. આ ઉપરાંત જમતી વખતે ફોન જોડે ન રાખો અને ભોજન કરતી વખતે મોબાઈલ ટેબલ પાસે ન રાખો.