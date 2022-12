સંયુક્ત રાષ્ટ્ર: વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકરે ગુરુવારે કહ્યું કે વિશ્વ પાકિસ્તાનને આતંકવાદના કેન્દ્ર તરીકે જુએ છે. (Pakistan as the epicenter of terrorism) તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે કોવિડ -19 રોગચાળાના બે વર્ષનો સમયગાળો હોવા છતાં, વૈશ્વિક સમુદાય એ ભૂલી શક્યો નથી કે આતંકવાદની આ અનિષ્ટનું મૂળ ક્યાં છે. 'UNSC બ્રીફિંગઃ ગ્લોબલ કાઉન્ટર ટેરરિઝમ એપ્રોચઃ ચેલેન્જ એન્ડ વે ફોરવર્ડ'ની અધ્યક્ષતા કર્યા પછી, (Pak as the epicenter of terrorism says Jaishankar ) જયશંકરે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં પત્રકારો સાથેની વાતચીત દરમિયાન ઉપરોક્ત ટિપ્પણી કરી હતી.

આ પણ વાંચો: વિજય દિવસ: 16 ડિસેમ્બરના રોજ ભારત શા માટે વિજય દિવસ ઉજવે છે? જાણો સંપૂર્ણ કહાની

આતંકવાદના કેન્દ્ર તરીકે: વિદેશ પ્રધાને કહ્યું, તેઓ ભલે ગમે તે કહેતા હોય, સત્ય એ છે કે દરેક,(External Affairs Minister Jaishankar in un ) સમગ્ર વિશ્વ આજે તેમને આતંકવાદના કેન્દ્ર તરીકે જુએ છે. જયશંકરે કહ્યું, હું જાણું છું કે આપણે અઢી વર્ષથી કોવિડ સાથે લડી રહ્યા છીએ અને તેના કારણે યાદો થોડી ધૂંધળી થઈ ગઈ છે, પરંતુ હું તમને ખાતરી આપું છું કે દુનિયા ભૂલી નથી કે આતંકવાદ ક્યાંથી શરૂ થાય છે અને કોની છાપ છે. વિસ્તારની બહારની તમામ પ્રવૃત્તિઓ પર દૃશ્યમાન છે.

આતંકવાદનો ઉપયોગ: તેણે કહ્યું, તેથી, હું કહીશ કે કોઈપણ પ્રકારની કલ્પનામાં જીવતા પહેલા, તેણે પોતાને આ યાદ અપાવવું જોઈએ. જયશંકર પાકિસ્તાનના વિદેશ રાજ્ય પ્રધાન હિના રબ્બાની ખારના તાજેતરના આરોપ પર એક પ્રશ્નનો જવાબ આપી રહ્યા હતા. ખારે આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભારતથી વધુ સારી રીતે અન્ય કોઈ દેશે આતંકવાદનો ઉપયોગ કર્યો નથી.