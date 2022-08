લખનૌઃ યુપી ATSના અધિકારીઓના UP ATS જણાવ્યા અનુસાર ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુરમાંથી પકડાયેલા જૈશ આતંકવાદી Jaish E Mohammed નદીમ બોમ્બ બનાવવા માટે 70 પાનાની બુકલેટ વાંચતો હતો. આ પુસ્તિકા જૈશ-એ-મોહમ્મદે નદીમને terrorist nadeem From UP ઓનલાઈન મોકલી હતી. એક્સપ્લોઝિવ કોર્ષ ફિદા ફોર્સ નામની બુકલેટમાં બોમ્બ બનાવવાની તમામ પદ્ધતિઓ આપવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચોઃ આરોગ્ય કેન્દ્રની બેદરકારીના કારણે પ્રસૂતાએ બાળકને બહાર આપ્યો જન્મ

70 પાનાનું પુસ્તકઃ બોમ્બ બનાવવાનું પુસ્તક તમામ પ્રકારના બોમ્બ બનાવવાની પદ્ધતિ વિસ્ફોટક કોર્ષ ફિદા ફોર્સ, ઉર્દૂ અને અંગ્રેજીમાં લખાયેલી 70 પાનાની પુસ્તિકામાં લખવામાં આવી છે. આત્મઘાતી હુમલા દરમિયાન કયો બોમ્બ સૌથી વધુ અસરકારક રહેશે? મહત્તમ નુકસાન પહોંચાડવા માટે બોમ્બ કેવી રીતે બનાવવો. આ બધી માહિતી પુસ્તિકામાં લખેલી છે. નદીમ આ પુસ્તિકા જ વાંચતો હતો. જેથી તે યુપીમાં સુસાઇડ બોમ્બ બનાવીને વિસ્ફોટ કરી શકે.

બોમ્બ બનાવવાની પુસ્તિકા સાથે આતંકી ઝડપાયો પ્લાનિંગ આવું હતુ

બોમ્બ બનાવવાની રીતઃ તમામ પ્રકારના બોમ્બ બનાવવાની રીત પુસ્તિકામાં લખવામાં આવી છે. નદીમ પાસેથી એક્સપ્લોઝિવ કોર્ષ ફિદાયીન ફોર્સ બુકલેટ વાંચ્યા બાદ જ જૈશના માસ્ટરોએ બોમ્બ બનાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કારણ કે આ પુસ્તિકામાં કયું મટિરિયલ અને કેટલું કેમિકલ વાપરવું તે લખેલું છે. એટલું જ નહીં, બોમ્બ બનાવવાની પદ્ધતિ એટલી સરળ ભાષામાં લખવામાં આવી છે કે કોઈપણ તેને વાંચીને ખતરનાક બોમ્બ બનાવી શકે છે.

આ પણ વાંચોઃ ચેન્નાઈ એરપોર્ટ પરથી 100 કરોડ રૂપિયાનું ડ્રગ્સ જપ્ત કરાયું

UP ATSએ ધરપકડ કરીઃ નદીમની શુક્રવારે UP ATS દ્વારા સહારનપુરના ગંગોહમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. નદીમ જૈશ-એ-મોહમ્મદ તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન સાથે સીધા સંપર્કમાં હતો. યુપીમાં મોટો ફિદાયીન હુમલો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો. નદીમે જણાવ્યું હતું કે તે વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ, આઈએમઓ, ફેસબુક મેસેન્જર, ક્લબ હાઉસ દ્વારા 2018થી જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને તહરીક-એ-તાલિબાન-એ-પાકિસ્તાનના આતંકવાદીઓના સંપર્કમાં હતો.

ખાસ તાલિમઃ આ આતંકવાદીઓ પાસેથી તેણે વર્ચ્યુઅલ નંબર બનાવવાની ટ્રેનિંગ આપી હતી. મોહમ્મદ નદીમે આ આતંકવાદીઓને 30થી વધુ વર્ચ્યુઅલ નંબર, વર્ચ્યુઅલ સોશિયલ મીડિયા આઈડી આપ્યા હતા. યુપી ATS અધિકારીઓની પૂછપરછ દરમિયાન, મોહમ્મદ નદીમને કહેવામાં આવ્યું હતું. તેને અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાનમાં કાર્યરત JeM અને TTP આતંકવાદીઓ દ્વારા વિશેષ તાલીમ માટે પાકિસ્તાન બોલાવવામાં આવી રહ્યો છે. જેના આધારે તે વિઝા લઈને પાકિસ્તાન જશે અને ત્યાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકવાદી ટ્રેનિંગ લેવાની સાથે ઇજિપ્ત દેશમાંથી સીરિયા અને અફઘાનિસ્તાન જવાની પણ યોજના બનાવી રહ્યો હતો.

આ પણ વાંચોઃ કવિતા અંગે ગાંધીજી મુદ્દે થયો વિવાદ, કવિએ આપી આ સ્પષ્ટતા

પોલીસ ઓફિસને ઉડાવી દેવાનો પ્રયાસઃ પાકિસ્તાનમાં રહેતા તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાનના આતંકી સૈફુલ્લાએ મોહમ્મદ નદીમને ફિદાયીન હુમલા માટે તૈયાર કરવા માટે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા એક્સપ્લોઝિવ કોર્ષ ફિદા ફોર્સની બુકલેટ આપી હતી. જે મુહમ્મદ નદીમે વાંચ્યું હતું. બોમ્બ બનાવવાની સામગ્રી ભેગી કરવાની પ્રક્રિયામાં હતો. જેથી તે સરકારી ઈમારત અને પોલીસ પરિસર પર ફિદાયીન હુમલો કરી શકે. પૂછપરછમાં મોહમ્મદ નદીમે જણાવ્યું કે જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM)નો આતંકવાદી પાકિસ્તાને તેને નૂપુર શર્માને મારવાનું ટાસ્ક પણ આપ્યું હતું.