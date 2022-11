ન્યૂઝ ડેસ્ક: શેરડીના રસનું (Use Sugaracane Juice In Skin And Hair Care) સેવન સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક (Benefits of sugarcane juice) છે. પોષક તત્વોથી ભરપૂર શેરડીનો રસ પણ શરીરને હાઇડ્રેટ રાખવાનું કામ કરે છે. પરંતુ શું તમે ત્વચા અને વાળની ​​સંભાળમાં શેરડીના રસથી જોડાયેલા ફાયદાઓથી વાકેફ છો. હા, શેરડીના રસનો ઉપયોગ સ્વાસ્થ્ય માટે જ નહીં પરંતુ ત્વચા અને વાળ માટે પણ શ્રેષ્ઠ સાબિત થઈ શકે છે. શેરડીનો રસ કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ, મિનરલ્સ, પ્રોટીન, આયર્ન, ઝિંક, પોટેશિયમ અને વિટામિન્સનો શ્રેષ્ઠ સ્ત્રોત માનવામાં આવે છે. જેના કારણે ત્વચા અને વાળની ​​સંભાળમાં શેરડી લગાવવાથી ફાયદો થાય છે. તો ચાલો જાણીએ સ્કિન અને વાળની ​​સંભાળમાં શેરડીના રસનો ઉપયોગ અને તેના કેટલાક ફાયદાઓ વિશે. પરંતુ ત્વચા અને વાળ પર તેનો ઉપયોગ કરતા પહેલા નિષ્ણાતનો અભિપ્રાય જરૂર લો.

શેરડીનો રસ વાળ અને ત્વચા માટે ફાયદાકારક છે:

ખીલથી છુટકારો મેળવો: શેરડીનો રસ (Sugaracane Juice) ત્વચાને બેક્ટેરિયા મુક્ત બનાવીને ત્વચાનું વધારાનું તેલ ઘટાડવામાં અસરકારક છે. આવી સ્થિતિમાં શેરડીના રસનું નિયમિત સેવન કરવાથી ત્વચાના ખીલ અને ખીલ ઓછા થવા લાગે છે. બીજી તરફ મુલતાની માટીમાં શેરડીનો રસ મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવવાથી પણ ખીલ અને ખીલ દૂર થાય છે.

ચહેરાની કરચલીઓ દૂર કરવા: શેરડીનો રસ, એન્ટી-ઓક્સિડન્ટ્સ અને ફ્લેવોનોઈડ્સ નામના તત્ત્વોથી ભરપૂર, ત્વચાના મુક્ત રેડિકલને ઘટાડીને ક્ષતિગ્રસ્ત ત્વચાના કોષોને સુધારવામાં મદદ કરે છે. જેના કારણે ચહેરાની કરચલીઓ અને ઝીણી રેખાઓ ઓછી થવા લાગે છે. આ માટે શેરડીનો રસ સીધો ચહેરા પર લગાવો અને સુકાઈ ગયા બાદ સ્વચ્છ પાણીથી ચહેરો ધોઈ લો.

ડાર્ક સર્કલ દૂર કરવા: ચહેરાના દાગ-ધબ્બાથી છુટકારો મેળવવા માટે (Uses of sugarcane juice and some of its benefits શેરડીના રસનો ઉપયોગ શ્રેષ્ઠ સાબિત થઈ શકે છે. શેરડીના રસમાં હાજર ગ્લાયકોલિક એસિડ ત્વચાને એક્સ્ફોલિએટ કરીને ડાર્ક સ્પોટ્સ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. આ માટે શેરડીનો રસ રૂની મદદથી ચહેરા પર લગાવો અને સુકાઈ ગયા બાદ ચહેરો ધોઈ લો.

વાળના વિકાસમાં મદદરૂપ: પોષક તત્વોથી ભરપૂર શેરડીનો રસ વાળને ડીપ કન્ડીશનીંગ કરીને ભેજ જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. શેરડીનો રસ દહીંમાં ભેળવીને વાળની ​​સંભાળમાં લગાવવાથી માથાની ત્વચાની શુષ્કતા ઓછી થાય છે. તેની સાથે વાળના વિકાસમાં પણ તેજી આવે છે. આવી સ્થિતિમાં શેરડીનો રસ નિયમિતપણે વાળ પર લગાવવાથી તમે વાળને લાંબા, જાડા, નરમ અને ડેન્ડ્રફ મુક્ત રાખી શકો છો. આનો અમલ કરતા પહેલા, સંબંધિત નિષ્ણાતનો સંપર્ક કરો.