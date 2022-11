ન્યૂઝ ડેસ્ક: બાળકનો જન્મ તેના માથા પર ઘણા બધા વાળ (Baby hair care) અથવા ખૂબ ઓછા વાળ સાથે થઈ શકે છે. બંને કિસ્સાઓમાં, (how to make baby hair soft and silky) બાળકના વાળ ખૂબ જ નાજુક હોય છે, તેથી તેની કાળજી સાથે કાળજી લો અને ખાતરી કરો કે, વાળની ​​આસપાસ કંઈપણ કઠોર ન રહી શકે. બેબી હેર કેર પ્રોડક્ટ્સ પણ અલગથી ખરીદવા જોઈએ, જે તેમના વાળ માટે પૂરતા નરમ હોય. આ વાળને સ્વસ્થ અને મજબૂત બનાવવા માટે આ ઉંમરથી જ વાળની ​​સંભાળ શરૂ કરવી જોઈએ, જેથી બાળકના માથા અને વાળમાં કોમળતા જળવાઈ રહે. આ માટે ઘણી બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. ચાલો જાણીએ આવી જ કેટલીક ટિપ્સ, વિશે જે બાળકોના વાળને મુલાયમ રાખવા અને તેમના વિકાસમાં ખૂબ કામ આવી શકે છે.

બાળકો માટે વાળની ​​સંભાળની આવશ્યક ટીપ્સ