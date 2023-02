મુંબઈઃ IIT સ્ટુડન્ટ દર્શન સોલંકીના મોત માટે જાતિના ભેદભાવને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવ્યો છે. વિદ્યાર્થીના કાકા દેવાંગ કુમારે IIT પર જ સીધો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે આઈઆઈટીમાં જાતિના ભેદભાવ બાદ કાઉન્સેલિંગ સિસ્ટમ હોવા છતાં અમારા પુત્રનું મૃત્યુ રોકી શકાયું નથી.

જાતિના ભેદભાવને કારણે મોત: દેશની જાણીતી એન્જિનિયરિંગ સંસ્થા IIT બોમ્બેમાં કેમિકલ એન્જિનિયરિંગના પ્રથમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતો દર્શન સોલંકી દલિત જ્ઞાતિમાંથી આવ્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓનો આરોપ છે કે તેમનું મોત જાતિના ભેદભાવને કારણે થયું છે. તે જ સમયે આઈટીમાં વિદ્યાર્થી સંગઠન આંબેડકર પેરિયા સ્ટડી સર્કલ દ્વારા પણ એવું જ કહેવામાં આવ્યું છે. દર્શન સોલંકી અને તેનો પરિવાર ગુજરાતમાં રહે છે.

IIT મુંબઈ પર આરોપ: દર્શન સોલંકીના કાકાએ IIT મુંબઈ પર આરોપ લગાવ્યો છે અને કહ્યું છે કે અમારા પુત્રનું મોત જાતિના ભેદભાવના કારણે થયું છે. IIT મુંબઈમાં અભ્યાસ કરતા દલિત વિદ્યાર્થી અનિકેત અંભોરે પણ કોરોના મહામારી પહેલા આવી જ રીતે જીવનનો અંત આણી લીધો હતો.પરંતુ આવા બનાવોની નિષ્પક્ષ તપાસ કરવી મુશ્કેલ હોવાથી વાલીઓ કંટાળી જાય છે અને મામલો આગળ ચલાવી શકતા નથી. આથી આંબેડકર પેરિયાર સ્ટડી સર્કલના વિદ્યાર્થીઓ પણ કહી રહ્યા છે કે કાયદા મુજબ આઈઆઈટી બોમ્બે અને સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા તપાસ કરાવવી જરૂરી છે.

ભેદભાવપૂર્ણ વર્તનનો સામનો: નામ ન આપવાની શરતે ETV ભારત સાથે વાત કરતા દર્શન સોલંકીના મિત્રોએ જણાવ્યું હતું કે IITમાં વિદ્યાર્થીઓને ભેદભાવપૂર્ણ વર્તનનો સામનો કરવો પડે છે. જેમ કે આ દલિત યુવક અનામત ક્વોટામાંથી આવ્યો છે. તેની પાસે દરજ્જો નથી, તેની પાસે ગુણવત્તા નથી. મુંબઈ આઈઆઈટીના આંબેડકર પેરિયાર સ્ટડી સર્કલએ જણાવ્યું હતું કે આઈઆઈટી મુંબઈમાં દલિત વિદ્યાર્થીઓની આત્મહત્યા રોકવા માટે કેન્દ્ર સરકારે પગલાં લેવા જોઈએ. જ્યારે SC વિદ્યાર્થીઓને આવા તણાવમાંથી બહાર આવવા માટે તબીબી અને મનોવૈજ્ઞાનિક મદદની જરૂર હોય છે. વિદ્યાર્થીઓએ દેશના શિક્ષણ મંત્રાલયને પત્ર દ્વારા આ અંગે માહિતી આપી છે.

આરોપોની તપાસ કરાશે: ETV ભારત દ્વારા IT મુંબઈના અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ સેલને પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા. શું કોરોના સમયગાળા દરમિયાન IITમાં જ વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવા માટે SC સેલ અને સ્ટુડન્ટ વેલનેસ સેન્ટર સંબંધિત કોઈ કાઉન્સેલિંગ હતું? શું આ સંદર્ભે કોઈ ઉપાય સૂચવવામાં આવ્યા હતા? પ્રશ્નોના જવાબમાં IT મુંબઈના SC ST સેલના સભ્ય મધુ વેલ્લોરે કહ્યું, 'અમે IIT વિદ્યાર્થીઓ સિવાય કોઈની સાથે વાત કરી શકતા નથી. અમે તેના વિશે વાત કરવા માટે અધિકૃત નથી. પરંતુ IT મુંબઈ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આરોપોની તપાસ કરશે. આમાં આપણે કશું કરી શકતા નથી, કશું કહી શકતા નથી.