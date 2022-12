નવી દિલ્હી: ઓછી કિંમતની કેરિયર સ્પાઈસજેટના શેરધારકોએ સોમવારે અજય સિંહને ડિરેક્ટર તરીકે ફરીથી નિયુક્ત કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી હતી. એરલાઇનની વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં, શેરધારકોએ નાણાકીય વર્ષ 2021-22 માટે ઓડિટેડ નાણાકીય નિવેદનોની સ્વીકૃતિને પણ મંજૂરી આપી હતી. સ્પાઈસજેટે શેરબજારને આપેલી માહિતીમાં જણાવ્યું હતું કે શેરધારકોએ અજય સિંહને એરલાઈનના ડાયરેક્ટર બનાવવાના પ્રસ્તાવને બહુમતી સાથે મંજૂરી આપી હતી. તેઓ હાલમાં એરલાઇનના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (Chairman and Managing Director of the airline) છે.

સ્પાઈસજેટ અનેક મુશ્કેલીઓ: અજય સિંહની પ્રથમ વખત નવેમ્બર 2004માં સ્પાઇસજેટના ડિરેક્ટર (Ajay Singh appointed as director of SpiceJet) તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. તેમણે ઓગસ્ટ 2010માં ડિરેક્ટર પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું. ત્યારબાદ મે 2015માં તેમની કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. સ્પાઈસજેટ અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહી છે અને ઈંધણના ઊંચા ભાવ અને રૂપિયાના અવમૂલ્યનની પ્રતિકૂળ અસરને કારણે જૂન ક્વાર્ટરમાં તેણે રુપિયા 789 કરોડની ચોખ્ખી ખોટ નોંધાવી છે. સોમવારે BSE પર એરલાઇનનો શેર લગભગ 7 ટકા વધીને રૂપિયા 37.85 પર બંધ થયો હતો.

અંતિમ મંજૂરીની રાહ જોવાઈ: સ્પાઈસજેટે 23 ડિસેમ્બરે જણાવ્યું હતું કે, તે નિર્ધારિત પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરવા અને લાગુ પડતી મંજૂરીઓ મેળવવાને આધીન રહીને તેની જવાબદારીઓને સામાન્ય બનાવવા માટે તેના લેણદારો સાથે લેણાંની પતાવટ માટે વિવિધ વિકલ્પોની શોધ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. કાર્ગો બિઝનેસ અંડરટેકિંગનું ટ્રાન્સફર ચાલુ છે અને કંપની તેના ધિરાણકર્તાઓ પાસેથી મેળવેલી નાણાકીય સુવિધાઓની શરતો અનુસાર અંતિમ મંજૂરીની રાહ જોઈ રહી છે, એમ તેણે નિયમનકારી ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું.અગાઉ, કંપનીના શેરધારકોએ તેની પેટાકંપની, સ્પાઇસએક્સપ્રેસ લોજિસ્ટિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને (Spice Express Logistics Private Limited) તમામ સંબંધિત અસ્કયામતો અને જવાબદારીઓ સાથે કાર્ગો બિઝનેસ અંડરટેકિંગને ટ્રાન્સફર કરવાની મંજૂરી આપી હતી.