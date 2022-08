નવી દિલ્હી કોંગ્રેસના પ્રભારી મહાસચિવ જયરામ રમેશે બુધવારે કહ્યું કે, પાર્ટીના વચગાળાના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી મેડિકલ (Sonia Gandhi will go abroad for a medical checkup) તપાસ માટે વિદેશ જશે અને રાહુલ ગાંધી તેમજ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા (Priyanka and Rahul will also stay together) તેમની સાથે જશે. પાર્ટીના સાંસદ રાહુલ ગાંધી 4 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીમાં મોંઘવારી પર હલ્લા બોલ રેલીને સંબોધિત કરશે.

સોનિયા ગાંધી તેમની બીમાર માતાની લેશે મુલાકાત કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી પણ દિલ્હી પરત ફરતા પહેલા તેમની બીમાર માતાની મુલાકાત લેશે. આ પહેલા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં ભારતના નવા ચૂંટાયેલા રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સાથે મુલાકાત કરી હતી. કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં ચાલી રહેલા આંતરિક મતભેદો વચ્ચે સોનિયા ગાંધી પ્રમુખ મુર્મુને મળ્યા હતા. તાજેતરમાં, કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા આનંદ શર્માએ રાજ્ય માટે પાર્ટીની સ્ટીયરિંગ કમિટીના અધ્યક્ષપદેથી રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી હતી, અને કહ્યું હતું કે, સતત બહિષ્કાર અને અપમાન પછી તેમની પાસે કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નથી. દરમિયાન, હિમાચલ પ્રદેશના AICC પ્રભારી રાજીવ શુક્લાને તેમને શાંત કરવા માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. આનંદ શર્માને મળ્યા બાદ શુક્લા સોનિયા ગાંધીને મળવા દિલ્હી ગયા હતા.

સોનિયા ગાંધી પ્રોટોકોલને પગલે આઈસોલેશનમાં રહેશે સોનિયા ગાંધી તાજેતરમાં જ કોરોના પોઝિટિવ (Sonia Gandhi corona positive) હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. 13 ઓગસ્ટે સોનિયા ગાંધી ફરી એકવાર કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત થયાના સમાચાર આવ્યા હતા. તેઓને સરકારી પ્રોટોકોલ મુજબ ક્વોરેન્ટાઈનમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. આ માહિતી કોંગ્રેસના નેતા જયરામ રમેશે આપી હતી. જયરામ રમેશે ટ્વીટ કર્યું કે આજે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીનો કોવિડ-19 ટેસ્ટ રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. સરકાર દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા પ્રોટોકોલને પગલે તે આઈસોલેશનમાં રહેશે.