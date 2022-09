ઉત્તર પ્રદેશ: જિલ્લાના મંડાવલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના 112 PRB પોલીસમાં તૈનાત સિપાહી વિકાસ કુમારે એક પ્રશંસનીય પહેલ કરી છે. વિકાસ કુમાર કિશનપુર ગામમાં ગરીબ બાળકોને મફત શિક્ષણ (Soldiers teach poor children free in Bijnor) આપવાનું કામ કરે છે. તેઓ બાળકોને યુનિફોર્મમાં ભણાવે છે, જેથી તમામ બાળકો સામાજિક રીતે મજબૂત બની શકે.

યુપીમાં સૈનિક બન્યા શિક્ષક, ફરજ બાદ ગરીબ બાળકોને આપે છે મફતમાં શિક્ષણ

ગરીબ વર્ગના બાળકોને મફતમાં શિક્ષણ: UP પોલીસમાં તૈનાત કોન્સ્ટેબલ વિકાસ કુમાર કહે છે કે, ગરીબ બાળકો આ મોંઘવારીમાં ટ્યુશન કે કોચિંગ નથી કરી શકતા. વિકાસ કુમારએ બાળકો માટે મસીહા બનીને આવ્યા છે. આ કાર્ય માટે તેમને મુરાદાબાદ DIG શલભ માથુર દ્વારા પ્રશસ્તિપત્ર આપીને સન્માનિત પણ કરવામાં આવ્યા છે. વિકાસ કુમાર દરરોજ નજીકના કેટલાય ગામોમાં જઈને બાળકોને મફત શિક્ષણ આપે છે. સિપાહી વિકાસ કુમાર, યુનિફોર્મ પહેરીને, ફરજ બજાવ્યા બાદ બાળકોને ભણાવે છે. આ સૈનિક ગરીબ બાળકો માટે એક ઉદાહરણ બની ગયો છે. વિકાસ કુમાર કહે છે કે, જ્યારે તેઓ શિક્ષણ લઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેમને શિક્ષણને લઈને ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારે જ તેણે નક્કી કર્યું હતું કે, તે ગરીબ વર્ગના બાળકોને ફરજ બાદ મફતમાં ભણાવશે. વિકાસ કુમાર અન્ય સૈનિકોની મદદથી ગામડે ગામડે શિક્ષણ આપવાનું કામ કરી રહ્યા છે.

શિક્ષણ પ્રત્યેનું મનોબળ મજબુત થઈ ગયું સિપાહી વિકાસ કુમાર બ્લેક બોર્ડ દ્વારા બાળકોને શાળામાં ભણાવે છે. સાથે જ બાળકો તેમની સમસ્યાઓ પણ તેમને જણાવે છે. બાળકોનું કહેવું છે કે, પહેલા તેઓ ગામમાં આવતા પોલીસથી ડરતા હતા. પરંતુ, વિકાસ ભૈયાએ પોલીસના વેશમાં કરેલા શિક્ષણ આપવાનું કાર્ય કર્યું ત્યારથી તેઓનું શિક્ષણ પ્રત્યેનું મનોબળ મજબુત થઈ ગયું છે. આ સાથે બાળકો પણ હવે સૈનિકના શિક્ષણ સાથે સરકારી શાળામાં અભ્યાસ કરીને પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ મેળવી રહ્યા છે. આ મફત સૈનિક શાળામાં દરરોજ બાળકો જોડાઈ રહ્યા છે અને આજે સેંકડો બાળકો સૈનિક શાળામાં પહોંચીને શિક્ષણ (Free education of poor children in UP by solider) મેળવી રહ્યા છે. સૈનિકને શિક્ષણ આપવાની ચર્ચા સમગ્ર વિસ્તારમાં થઈ રહી છે.