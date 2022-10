ન્યૂઝ ડેસ્ક: આજના બાળકોનો સ્માર્ટફોન પ્રત્યેનો પ્રેમ (Children's love for smartphones) કોઈનાથી છૂપો નથી. સ્માર્ટફોન બાળકોની દિનચર્યાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ બની ગયો છે, ખાસ કરીને કોરોના સમયગાળા પછી. તે જ સમયે, મોટાભાગના બાળકોને ફોનમાં ઓનલાઈન ગેમ રમવાની (Online games playing habits of children) આદત પડી ગઈ છે અને લાખ પ્રયત્નો પછી પણ માતા-પિતા બાળકોની આ આદત છોડવામાં નિષ્ફળ જાય છે. બાળકોમાં ઓનલાઈન ગેમ (Online game among children) રમવાનો ક્રેઝ (Online game playing craze) એટલો વધી ગયો છે કે, ઘણા બાળકો તેમનો મોટાભાગનો સમય ગેમ રમવામાં વિતાવે છે. જેની સીધી અસર બાળકોના શિક્ષણની સાથે તેમના આરોગ્ય પર પણ જોવા મળી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં કેટલીક સરળ ટિપ્સ (Simple tips to stop online gaming in kids) તમને બાળકોની આ લતમાંથી મુક્તિ અપાવવામાં મદદ કરી શકે છે. ચાલો તેમના વિશે જાણીએ.

તકેદારી જરૂરી છે: બાળકો ઘણીવાર ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર જઈને તેમની મનપસંદ ગેમ ડાઉનલોડ કરે છે અને દિવસ-રાત એ જ ગેમ રમવામાં વ્યસ્ત રહે છે. આવી સ્થિતિમાં, માતાપિતાએ તેમના બાળકોની ઑનલાઇન (Online game among children) પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખવાની જરૂર છે. અલબત્ત, તમે તરત જ બાળકોની રમતો રમવાનું બંધ કરી શકતા નથી. પરંતુ બાળકોને PUBG જેવી રમતોથી દૂર રાખીને, તમે ચોક્કસપણે તેમની ગેમિંગની લતને વધુ મજબૂત થતા રોકી શકો છો.

ગેમના ગેરફાયદા જણાવો: જો તમે ઇચ્છો તો, તમે Google Play Store પર બાળકોની મનપસંદ રમતોનું વય રેટિંગ પણ ચકાસી શકો છો. આવી સ્થિતિમાં, જો તે રમત તમારા બાળકોની ઉંમર અનુસાર ન હોય, તો પછી બાળકોને તે રમવા દો નહીં. તેમજ બાળકોને ઓનલાઈન ગેમ રમવાના ગેરફાયદાથી વાકેફ કરો અને પ્રેમથી સારા અને ખરાબ વચ્ચેનો તફાવત સમજવાનો પ્રયાસ કરો.

ગેમથી દૂર રાખવા જરૂરી: કેટલીક ઓનલાઈન ગેમ્સ ખરાબ વ્યસનથી ઓછી નથી હોતી. આવી સ્થિતિમાં (Simple tips to stop online gaming in kids) બાળકોને આ ગેમ્સથી દૂર રાખવા જરૂરી બની જાય છે. તેથી, બાળકોને હિંસક બંદૂકો સાથે વિડિયો ગેમ્સ રમવાની મંજૂરી આપશો નહીં. જેના કારણે બાળકોને વાસ્તવમાં બંદૂક ચલાવવાનું મન થાય છે અને જ્યારે તક મળે તો બાળકો કોઈપણ અકસ્માતને અંજામ આપી શકે છે.

બાળકોમાં જાગૃતિ કેળવવી: ઓનલાઈન ગેમ્સના ગેરફાયદા વિશે બાળકોમાં જાગૃતિ વધારવાનો પ્રયાસ કરો. બાળકોને આ રમતોના ગેરફાયદા વિશે શીખવો. આ ઉપરાંત, બાળકોની સામે સ્માર્ટફોનનો વધુ પડતો ઉપયોગ ન કરો અને બાળકોને આવું કરતા અટકાવો. આ સિવાય ઈલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સને બાળકોના રૂમથી દૂર રાખો.

આ રીતે મોનિટર કરો: બાળકોના સ્માર્ટ ફોન અને ઓનલાઈન પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખવા માટે તમે Google Family Linkની મદદ લઈ શકો છો. આ સિવાય તમે ફોનમાં સ્ક્રીન ટાઈમર લગાવીને બાળકોની સ્માર્ટફોન એક્ટિવિટી પણ ટ્રેક કરી શકો છો. તમે આવી એપ્સની મદદ પણ લઈ શકો છો જે બાળકોને ફોનની લતમાંથી મુક્તિ અપાવવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.