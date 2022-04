મુંબઈ (મહારાષ્ટ્ર): બ્રેકઅપની અફવાઓ વચ્ચે બોલિવૂડની (sidharth kiara breakup) શેરશાહ જોડીએ સોશિયલ મીડિયા પર ગુપ્ત પોસ્ટ શેર કરી છે. સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રાએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાની એક તસવીર શેર કરી છે. સિદ્ધાર્થે તેના કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે, A day without sunshine is like, you know, night.- Steve Martin તેમજ કિયારા બગીચામાં બોગન વેલાની સુંદરતાની (SIDDHARTH KIARA SHARED POST ON INSTAGRAM) પ્રશંસા કરતી જોવા મળે છે.

પોસ્ટને સુંદર કેપ્શન આપ્યું: પોતાની એક સુંદર (sidharth malhotra kiara advani break up) તસવીર પોસ્ટ કરતા અભિનેત્રીએ પોસ્ટને સુંદર કેપ્શન આપ્યું છે. અભિનેત્રીએ કેપ્શન આપ્યું છે 'Plant smiles, grow laughter, harvest love'. તેમજ સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળ્યું છે કે, સિદ્ધાર્થ અને કિયારાએ એકબીજાને મળવાનું બંધ કરી દીધું છે.

શેરશાહમાં બંનેની ઓન-સ્ક્રીન કેમેસ્ટ્રી હિટ રહી: જોકે, સિદ્ધાર્થ અને (sidharth kiara relationship) કિયારા બંનેએ ડેટિંગની અફવાઓને સ્વીકારી કે નકારી કાઢી નથી. પરંતુ, શેરશાહમાં બંનેની ઓન-સ્ક્રીન કેમેસ્ટ્રી હિટ રહી હોવાની જોરદાર ચર્ચા હતી. આવી સ્થિતિમાં તેમના બ્રેકઅપની અફવાઓએ તેમના ચાહકોને હચમચાવી દીધા છે. ચાહકો બંનેની જોડીને ખૂબ પસંદ કરવા લાગ્યા. સિદ્ધાર્થ પાસે મિશન મજનૂ, યોદ્ધા અને થેંક ગોડ જેવી ફિલ્મો છે. તેમજ કિયારા અડવાણી પાસે ભૂલ ભૂલૈયા 2, ગોવિંદા નામ મેરા અને જુગ જુગ જિયો છે. જે વર્ષના અંતમાં રિલીઝ થવા જઈ રહી છે.