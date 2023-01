હૈદરાબાદ: વર્ષ 2023 આવી ગયું છે. (New Year financial planning) તમારા નાણાકીય નિર્ણયોની સમીક્ષા કરવાનો અને તેને અમલમાં મૂકવાનો આ સમય છે. આ વર્ષમાં (Siri story on financial planning) કયા કયા કાર્યો પૂર્ણ થવાના છે? તે બધાની સમીક્ષા કરો અને સારી યોજના તૈયાર કરો. નાણાકીય આયોજન એ એક દિવસનું કામ નથી. સમય જતાં આપણે શું પ્રાપ્ત કર્યું છે? (Set New Year financial goals and crack them) શું હાંસલ કરવું ભાવિ યોજનાઓ આપણા ગયા વર્ષના વિચારો અને અનુભવોના પાયા પર આધારિત હોવી જોઈએ.

2023 માટે નવા વર્ષના સંકલ્પોમાં લાંબા નાણાકીય લક્ષ્યો સેટ કરો અને તેને ક્રેક કરો

ઇમરજન્સી ફંડ ઊભું કરો: આ વર્ષના અંત સુધી સરળ નાણાકીય મુસાફરી માટે 8 મુદ્દાઓ પર એક ઝડપી નજર નાખો. ઓછામાં ઓછા 6 મહિનાના અણધાર્યા ખર્ચ માટે પૂરતું ઇમરજન્સી ફંડ ઊભું કરીને શરૂઆત કરો. તમે ક્યારેય જાણતા નથી કે, કોઈપણ ક્ષણે શું થશે. સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે, દરેક વસ્તુ માટે તૈયાર રહેવું. તમારું ઈમરજન્સી ફંડ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ, લિક્વિડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને બેંક ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટનું મિશ્રણ હોવું જોઈએ.

લાંબા ગાળે સંપત્તિનું સર્જન: રોકાણના નિર્ણયોમાં વિલંબ કે, મુલતવી રાખવો જોઈએ નહીં. રોકાણ કેટલો સમય ચાલે છે તેના પર નફો આધાર રાખે છે. તો જ લાંબા ગાળે સંપત્તિનું સર્જન કરી શકાય છે. જાન્યુઆરીમાં લીધેલા નિર્ણયોનો ઓછામાં ઓછો ડિસેમ્બરમાં અમલ કરો. ત્યારે એમ કહી શકાય કે, આ વર્ષે લેવાયેલો નિર્ણય મોકૂફ રાખવામાં આવ્યો નથી. રોકાણમાં ઓછામાં ઓછો 5-10 ટકા વધારો. આ તમને તમારા ઇચ્છિત લક્ષ્યોને ઝડપથી પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે.

રોકાણ હંમેશા લાંબા ગાળા માટે હોવું જોઈએ: ટેક્સ પ્લાનિંગ જરૂરી છે. કરમુક્તિ માટેની યોગ્ય યોજનાઓ નાણાકીય વર્ષની શરૂઆતથી જ અપનાવવી જોઈએ. છેલ્લા 9 મહિનામાં તમે શું રોકાણ કર્યું છે તે તપાસો. નાણાકીય વર્ષમાં ત્રણ મહિના બાકી છે. રોકાણ આ સમયની અંદર પૂર્ણ કરવું જોઈએ. એપ્રિલ 2023 થી દર મહિને કર બચત યોજનાઓમાં રોકાણ કરવાની આદત બનાવો. લાગણીઓ અને ડર નાણાકીય આયોજનમાં અવરોધે છે. રોકાણ હંમેશા લાંબા ગાળા માટે હોવું જોઈએ. જ્યારે ઇક્વિટી ઘટે છે, ત્યારે કેટલાક ચિંતા પર વેચે છે.

રોકાણની યોજના બનાવો: બજારમાં સફળ થવા માટે સતત રોકાણ કરતા રહો. પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવા લક્ષ્યો બનાવો. જરૂરી ફેરફારો કરો. તે મુજબ તમારા રોકાણની યોજના બનાવો. 5 વર્ષથી ઓછા ધ્યેયો માટે, ટૂંકા ગાળાના રોકાણો જેમ કે ડેટ અને હાઇબ્રિડ યોજનાઓ સારી છે. જો કાર્યકાળ પાંચ વર્ષથી વધુ હોય તો જ ઇક્વિટી ફંડ યોગ્ય છે.

જોખમ સહનશીલતાના આધારે દરેક ક્ષેત્રમાં કેટલું રોકાણ કરવું: ઇક્વિટી, ડેટ, સોનું, રિયલ એસ્ટેટ અને ઇન્ટરનેશનલ ફંડનો સમાવેશ કરવા માટે રોકાણમાં વૈવિધ્યીકરણ કરવું જોઇએ. તમારી જોખમ સહનશીલતાના આધારે દરેક ક્ષેત્રમાં કેટલું રોકાણ કરવું તે કાળજીપૂર્વક નક્કી કરો. તમારા રોકાણનું પ્રદર્શન હંમેશા સરખું રહેશે નહીં. કેટલાક અપેક્ષિત પરિણામો આપી શકતા નથી.

આરોગ્ય વીમા પોલિસી લો: સમયાંતરે તમારી વીમા પૉલિસીની સમીક્ષા કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. તમારા સમગ્ર પરિવારની એકંદર નાણાકીય સુરક્ષા માટે ટર્મ પોલિસી લો. ઓછામાં ઓછી રૂપિયાની આરોગ્ય વીમા પોલિસી લો. પરિવારના તમામ સભ્યોને આવરી લેવા માટે 5 લાખ, પ્રાધાન્યમાં ફ્લોટર પોલિસી. નાની ઉંમરે પોલિસી લેવાથી તેને ઓછા પ્રીમિયમ પર મેળવવામાં મદદ મળશે.