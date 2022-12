હૈદરાબાદ: બજારથી લઈને સોશિયલ મીડિયા સુધી, (Skin care tips) કોરિયન સ્કિન કેર રૂટીનની પ્રોડક્ટ્સ પ્રચલિત છે. ત્વચાની સંભાળ રાખવાની તેમની રીત આપણા કરતા તદ્દન અલગ છે. જેનાં પરિણામો પણ મન મોહી શકે છે. આ પરિણામ જોઈને દરેક પોતાની આ પદ્ધતિ અપનાવવા ઈચ્છે છે. (How to use rice water) જેમાંથી એક ચોખાનું પાણી છે. જી હાં, ચોખાનું પાણી ત્વચા માટે વરદાનથી ઓછું નથી. ચોખાનું પાણી બજારમાં ઉપલબ્ધ સૌથી મોંઘા બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સ છોડી શકે છે. જો તમને ત્વચા સંબંધિત કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા હોય તો ચોખાના પાણીનો ઉપયોગ તમારા માટે ફાયદાકારક (Rice water for healthy skin) સાબિત થઈ શકે છે.

ચોખાનું પાણી કેવી રીતે વાપરવું

સૌ પ્રથમ સ્પ્રે બોટલમાં ચોખાનું પાણી ભરો.

જરૂર જણાય તો ચહેરા પર ટોનરની જેમ સ્પ્રે કરો.

તેને આખા ચહેરા પર ફેલાવો અને થોડી વાર રહેવા દો.

લગભગ અડધા કલાક પછી પાણીથી ચહેરો ધોઈ લો.

ચોખાનું પાણી ત્વચા માટે ફાયદાકારક છે

એન્ટી એજિંગની સમસ્યામાં ચોખાનું પાણી સૌથી વધુ ફાયદો મેળવી શકે છે.

ચોખાના પાણીની ત્વચામાં ચમક સાથે ગોરાપણું વધે છે.

ચોખાનું પાણી ત્વચામાં ડ્રાયનેસ, સોજો જેવી સમસ્યાઓમાં રાહત આપે છે.

ચોખાનું પાણી ટેનિંગ અને સનબર્નની સમસ્યાને દૂર કરી શકે છે.

ચોખાના પાણીના ઉપયોગથી ત્વચાના ફોલ્લીઓ અને પિમ્પલ્સ પણ ઓછા થવા લાગે છે.

ચોખાના પાણીના અન્ય ફાયદા