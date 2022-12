અમદાવાદ: આજકાલ વધતા પ્રદૂષણ અને ખરાબ જીવનશૈલીની આદતોને કારણે અનેક પ્રકારની ત્વચાની સમસ્યાઓનો (skin problem) સામનો કરવો પડે છે. આનાથી છુટકારો મેળવવા માટે, બજારોમાં ઉપલબ્ધ અગણિત બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સની સાથે, ઇન્ટરનેટ પર ઘણી પદ્ધતિઓ અને ઉપાયો ઉપલબ્ધ છે. જેમાંથી એક છે ટામેટા, (Tomatoes are beneficial in skin problems) જી હા, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ અને વિટામિન સીથી ભરપૂર ટામેટાં રોગપ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત કરવાની સાથે અનેક રીતે ફાયદાકારક છે. તેથી જ નિષ્ણાતો તંદુરસ્ત અને ચમકતી ત્વચા મેળવવા માટે ટામેટાંનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરે છે. (Benefits of applying tomatoes on skin) આજે અમે તમારા માટે લાવ્યા છીએ ત્વચા માટે ટામેટાંના અદ્ભુત ફાયદાઓ.

મિનરલ્સથી ભરપૂર: ટામેટામાં મેંગેનીઝ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, જસત, આયર્ન, ફોસ્ફરસ અને કોપર જેવા ખનિજો હોય છે. આ મિનરલ્સ શરીર માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ટામેટા સ્વાસ્થ્યની સાથે ત્વચા માટે પણ ફાયદાકારક (Tomato is beneficial for health) છે. તેમજ ટામેટામાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ હોવાથી તે હૃદય રોગ અને કેન્સર જેવી બીમારીઓને રોકવામાં મદદરૂપ છે. હાડકાંને મજબૂત કરવા માટે ટામેટાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે.

ટામેટાની ઉપર ખાંડ નાખીને ચહેરો સ્ક્રબ કરવાનો: ચહેરા પરથી મૃત ત્વચાના કોષોને દૂર કરવા માટે એક્સ્ફોલિયેશન પ્રક્રિયા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ કિસ્સામાં, ટામેટાંમાં રહેલા એન્ઝાઇમ્સ ત્વચાને એક્સફોલિએટ કરીને મૃત ત્વચાના કોષોને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. આ માટે તમારે ફક્ત ટામેટાની ઉપર ખાંડ નાખીને ચહેરો સ્ક્રબ કરવાનો છે.

ત્વચાને લગતી સમસ્યાઓમાં નિયમિત ઉપયોગ ફાયદાકારક: નિષ્ણાતોના મતે, તંદુરસ્ત ત્વચા મેળવવા માટે વિટામિન B ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, અને ટામેટાં વિટામિન B3, વિટામિન B5, વિટામિન B9 તેમજ અન્ય વિટામિન્સથી ભરપૂર હોય છે. વધતી ઉંમરને કારણે કરચલીઓ, હાયપરપીગ્મેન્ટેશન, સનબર્ન વગેરે જેવી સમસ્યાઓમાં ટામેટાંનો નિયમિત ઉપયોગ ફાયદાકારક છે.

વિટામિન C થી ભરપૂર: ટામેટા વિટામિન સીના શ્રેષ્ઠ સ્ત્રોતોમાંથી એક છે જે રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં તેમજ કોલેજન સ્તરને વધારવામાં મદદ કરે છે. વિટામિન સી ત્વચાને સ્વસ્થ અને ચમકદાર રાખવા સાથે ત્વચાની સ્થિતિસ્થાપકતામાં સુધારો કરે છે.

કેન્સરનું જોખમ ઘટાડવામાં મદદરૂપ: નિષ્ણાતોના મતે, સૂર્યપ્રકાશને કારણે ત્વચાના કેન્સરનું જોખમ વધી શકે છે, આ સ્થિતિમાં ટામેટા કેન્સરનું જોખમ ઘટાડવામાં મદદરૂપ છે. કારણ કે ટામેટાંમાં લાઈકોપીન હોય છે, જે એન્ટી-કાર્સિનોજેનિક ગુણધર્મો સાથે કુદરતી કેરોટીનોઈડ છે.