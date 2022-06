કાનપુરઃ અનાથાશ્રમમાં બે સમુદાયો વચ્ચે થયેલી હિંસા (up violence between two communities) બાદ પોલીસ એલર્ટ થઈ ગઈ છે. પોલીસ અરાજક તત્વોને ડામવા તેમજ કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે ડ્રોન વડે સંવેદનશીલ વિસ્તારો (sensitive areas in Kanpur) પર ચાંપતી નજર રાખી રહી છે. હિંસાની આસપાસના વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ દળો તૈનાત છે. પથ્થરમારો અને ગોળીબારના હંગામામાં સંડોવાયેલા શકમંદોને ઓળખવા માટે પોલીસે 40 લોકોની તસવીરો સાથેનું પોસ્ટર જાહેર કર્યું (Kanpur violence poster release) છે.

કાનપુર નગરના યતિમખાના વિસ્તારમાં 3 જૂને થયેલી હિંસાના મામલામાં પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. પોલીસે હિંસાનું કાવતરું ઘડનારા મુખ્ય આરોપી ઝફર હાશ્મી અને તેના 3 સાથીઓ સહિત 40 લોકોની ધરપકડ કરી છે. આ સિવાય રમખાણો ભડકાવવામાં સામેલ 1000 અજાણ્યા લોકો સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પકડાયેલા આરોપીઓ સામે ગેંગસ્ટર એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

જણાવી દઈએ કે ગત દિવસે પોલીસ કમિશ્નર વિજય સિંહ મીણા અને અન્ય ઉચ્ચ અધિકારીઓએ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પગપાળા માર્ચ (police waching sensitive areas in kanpur ) કરી હતી. પદયાત્રા દરમિયાન અધિકારીઓએ લોકોને વિસ્તારમાં શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી હતી. પોલીસે હિંસામાં સંડોવાયેલા શકમંદોનો ફોટો જાહેર કર્યો હતો. પોલીસે સામાન્ય લોકોને પણ આરોપીને પકડવા અપીલ કરી છે.

આકાશ પાટાળ એક કરશે યુપી પોલીસ, દિવલો પર પોસ્ટરો અને ડ્રોનથી શોધી કાઢશે હિંસાખોરોને

આ હતો મામલો: 3 જૂને રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ કાનપુર દેહાત જિલ્લામાં તેમના વતન ગામ પરૌખ પહોંચ્યા હતા. પારૌખ જતા પહેલા પીએમ મોદી, સીએમ યોગી અને રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદનું સ્વાગત કરવા કાનપુર પહોંચ્યા હતા. કાનપુરમાં રાષ્ટ્રપતિની હાજરી સમયે યતિમખાના વિસ્તારમાં બે સમુદાયો વચ્ચે હિંસા ફાટી નીકળી હતી. ઘટના બાદ સીએમ યોગીએ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી અને આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહીના નિર્દેશ આપ્યા હતા.