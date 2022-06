નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 27,000 કરોડથી વધુના મૂલ્યના બહુવિધ રેલ અને રોડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કરવા સોમવારે કર્ણાટકની બે દિવસની મુલાકાતે જશે.આ ઉપરાંત તે બાગચી પાર્થસારથી મલ્ટિસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલનો શિલાન્યાસ કરશે અને ડૉ. બી.આર.આંબેડકર સ્કૂલ ઑફ ઈકોનોમિક્સ (Dr.BR Ambedkar School of Economics), બેંગલુરુની મુલાકાત લેશે, જ્યાં તેઓ BASE યુનિવર્સિટીના નવા કેમ્પસનું ઉદ્ઘાટન કરશે અને ડૉ. બીઆર આંબેડકરની પ્રતિમાનું અનાવરણ પણ કરશે.

બ્રેઈન સંશોધન કેન્દ્રનું કરશે ઉદ્ઘાટન: વડા પ્રધાન કાર્યાલયના જણાવ્યા અનુસાર, સોમવારે બપોરે લગભગ 12:30 વાગ્યે, વડા પ્રધાન ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ સાયન્સ (IISc) બેંગલુરુની મુલાકાત લેશે, જ્યાં તેઓ બ્રેઈન સંશોધન કેન્દ્રનું (Centre for Brain Research)ઉદ્ઘાટન કરશે અને બાગચી-પાર્થસારથી મલ્ટિસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલનો શિલાન્યાસ કરશે. આ કેન્દ્ર તેની એક પ્રકારની સંશોધન સુવિધા તરીકે વિકસાવવામાં આવ્યું છે અને વય-સંબંધિત મગજની વિકૃતિઓનું સંચાલન કરવા પુરાવા-આધારિત જાહેર આરોગ્ય દરમિયાનગીરીઓ પ્રદાન કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ સંશોધન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. કાર્યક્રમ દરમિયાન, તેઓ 832 પથારીવાળી બાગચી પાર્થસારથી મલ્ટિસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલનો (Bagchi-Parthasarathy Multispeciality Hospital) શિલાન્યાસ પણ કરશે. હોસ્પિટલ IISc બેંગલુરુના કેમ્પસમાં વિકસાવવામાં આવશે અને પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થામાં વિજ્ઞાન, એન્જિનિયરિંગ અને દવાને એકીકૃત કરવામાં મદદ કરશે.

BASE યુનિવર્સિટીના નવા કેમ્પસનું કરશે ઉદ્ઘાટન: બેંગલુરુમાં ગતિશીલતા વધારવા અને કનેક્ટિવિટી વધારવા તરફના એક પગલામાં વડાપ્રધાન બેંગલુરુ સબર્બન રેલ પ્રોજેક્ટ (BSRP) નો શિલાન્યાસ કરશે, જે બેંગલુરુ શહેરને તેના ઉપનગરો અને સેટેલાઇટ ટાઉનશિપ સાથે જોડશે. આ પ્રોજેક્ટ, જે રૂપિયા 15,700 કરોડથી વધુના ખર્ચે બાંધવામાં આવનાર છે, તેમાં કુલ 148 કિલોમીટરથી વધુ રૂટની લંબાઈ સાથે 4 કોરિડોરની કલ્પના કરવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન બેંગલુરુ કેન્ટના પુનઃવિકાસ માટે શિલાન્યાસ પણ કરશે અને યશવંતપુર જંકશન રેલ્વે સ્ટેશન અનુક્રમે રૂપિયા 500 કરોડ અને રૂપિયા 375 કરોડના ખર્ચે વિકસાવવામાં આવશે. લગભગ 1:45 વાગ્યે તેઓ ડૉ. બીઆર આંબેડકર સ્કૂલ ઑફ ઈકોનોમિક્સ ( Dr.BR Ambedkar School of Economics), બેંગલુરુની મુલાકાત લેશે, જ્યાં તેઓ BASE યુનિવર્સિટીના નવા કેમ્પસનું ઉદ્ઘાટન કરશે અને ડૉ. બીઆર આંબેડકરની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરશે.

ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સનું કરશે ઉદ્ઘાટન: તે રાષ્ટ્રને 150 'ટેક્નોલોજી હબ' પણ સમર્પિત કરશે જે કર્ણાટકમાં ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થાઓ (Industrial Training Institutes) નું પરિવર્તન કરીને વિકસાવવામાં આવ્યા છે. 4600 કરોડથી વધુના ખર્ચે વિકસાવવામાં આવેલી આ અનોખી પહેલને ઘણા ઉદ્યોગ ભાગીદારો દ્વારા સમર્થન મળે છે. તેનો ઉદ્દેશ ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0 માનવબળની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે કુશળ વર્કફોર્સ બનાવવાનો છે. આ ટેક્નોલોજી હબ, તેના વિવિધ નવીન અભ્યાસક્રમો દ્વારા અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીમાં ઉચ્ચ કૌશલ્ય પ્રશિક્ષણ પ્રદાન કરશે અને ITI સ્નાતકો માટે રોજગાર અને ઉદ્યોગસાહસિકતાની તકોમાં સુધારો કરશે. ત્યારપછી, લગભગ 2:45 વાગ્યે પીએમ મોદી બેંગલુરુના કોમ્માઘટ્ટા પહોંચશે, જ્યાં તેઓ રૂપિયા 27,000 કરોડથી વધુની કિંમતની બહુવિધ રેલ અને રોડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કરશે. પછી લગભગ 5:30 વાગ્યે, વડા પ્રધાન મૈસુરમાં મહારાજા કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે એક જાહેર સમારંભમાં હાજરી આપશે જ્યાં તેઓ નાગનહલ્લી રેલ્વે સ્ટેશન પર કોચિંગ ટર્મિનલનો શિલાન્યાસ કરશે જે રૂપિયા 480 કરોડથી વધુના ખર્ચે વિકસિત થશે.

ભારતનું પ્રથમ એર કન્ડિશન્ડ રેલ્વે સ્ટેશન: આ કાર્યક્રમ દરમિયાન વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરશે, ભારતનું પ્રથમ એર કન્ડિશન્ડ રેલ્વે સ્ટેશન - બાયપ્પનહલ્લી ખાતે સર એમ વિશ્વેશ્વરાય રેલ્વે સ્ટેશન (Yesvantpur Junction railway station)જે લગભગ રૂપિયા 315 કરોડના ખર્ચે આધુનિક એરપોર્ટની લાઈન પર વિકસાવવામાં આવ્યું છે. તેઓ બેંગલુરુ રીંગ રોડ પ્રોજેક્ટના બે વિભાગનો શિલાન્યાસ પણ કરશે. 2280 કરોડથી વધુના ખર્ચે વિકસાવવામાં આવનાર આ પ્રોજેક્ટ શહેરમાં ટ્રાફિકની ભીડ ઘટાડવામાં મદદ કરશે. કોચિંગ ટર્મિનલમાં એક MEMU શેડ પણ હશે અને તે હાલના મૈસુર યાર્ડમાં ભીડને દૂર કરશે, મૈસુરથી વધુ MEMU ટ્રેન સેવાઓ અને લાંબા અંતરની ટ્રેનો ચલાવવાની સુવિધા આપશે, આ ક્ષેત્રની કનેક્ટિવિટી અને પ્રવાસન સંભવિત બંનેમાં સુધારો કરશે. આનાથી રોજિંદા મુસાફરો તેમજ લાંબા અંતરના સ્થળોએ મુસાફરી કરનારાઓને ફાયદો થશે.

આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ: આ કાર્યક્રમ દરમિયાન, વડાપ્રધાન ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ સ્પીચ એન્ડ હિયરિંગ (All India Institute of Speech and Hearing) ખાતે કમ્યુનિકેશન ડિસઓર્ડર(Centre of Excellence for persons with communication disorders) ધરાવતા વ્યક્તિઓ માટે શ્રેષ્ઠતા કેન્દ્ર પણ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરશે. તે અત્યાધુનિક પ્રયોગશાળાઓ અને સંચાર વિકૃતિઓ ધરાવતા વ્યક્તિઓના નિદાન, મૂલ્યાંકન અને પુનર્વસન માટેની સુવિધાઓથી સજ્જ છે. ત્યારપછી સાંજે લગભગ 7 વાગ્યે તેઓ મૈસૂરના શ્રી સુત્તુર મઠની મુલાકાત લેશે અને લગભગ 7:45 વાગ્યે PM મોદી મૈસૂરના શ્રી ચામુંડેશ્વરી મંદિરની મુલાકાત લેશે. 21 જૂને, આઠમા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ (IDY) નિમિત્તે, વડાપ્રધાન સવારે 6:30 વાગ્યે મૈસુરના મૈસુર પેલેસ મેદાનમાં સામૂહિક યોગ પ્રદર્શનમાં હજારો સહભાગીઓ સાથે ભાગ લેશે. 8મી IDY ની ઉજવણી સાથે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવને એકીકૃત કરીને મૈસુર ખાતે વડાપ્રધાન દ્વારા યોગ નિદર્શન સાથે 75 કેન્દ્રીય મંત્રીઓના નેતૃત્વ હેઠળ દેશભરમાં 75 પ્રતિષ્ઠિત સ્થળોએ સામૂહિક યોગ પ્રદર્શનનું પણ આયોજન કરવામાં આવશે.

'એક સૂર્ય, એક પૃથ્વી'નો ખ્યાલ: વિવિધ શૈક્ષણિક, સામાજિક, રાજકીય, સાંસ્કૃતિક, ધાર્મિક, કોર્પોરેટ અને અન્ય નાગરિક સમાજ સંગઠનો દ્વારા પણ યોગ પ્રદર્શનો યોજવામાં આવશે અને દેશભરના કરોડો લોકો તેમાં ભાગ લેશે. મૈસુર ખાતે વડાપ્રધાનનો યોગ કાર્યક્રમ નવલકથા કાર્યક્રમ 'ગાર્ડિયન યોગા રિંગ'નો પણ એક ભાગ છે, જે રાષ્ટ્રીય સીમાઓને વટાવી યોગની એકીકૃત શક્તિને દર્શાવવા વિદેશમાં ભારતીય મિશન સાથે 79 દેશો અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંગઠનો વચ્ચે સહયોગી કવાયત છે. જેમ જેમ સૂર્ય દેખીતી રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ જાય છે, તેમ સહભાગી દેશોમાં સામૂહિક યોગ પ્રદર્શનો, જો પૃથ્વી પરના કોઈપણ એક બિંદુ પરથી જોવામાં આવે તો, લગભગ એક પછી એક થઈ રહ્યું હોય તેવું લાગશે, આમ તે રેખાંકિત કરશે. 'એક સૂર્ય, એક પૃથ્વી'નો ખ્યાલ, આ નવીન કાર્યક્રમનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ડીડી ઈન્ડિયા પર 21 જૂનના રોજ સવારે 3 વાગ્યાથી ફિજીથી ટેલિકાસ્ટ IST સાન ફ્રાન્સિસ્કો USAથી ટેલિકાસ્ટ રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી કરવામાં આવશે. કાર્યક્રમના ભાગરૂપે મૈસુરમાં વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમનું IST સવારે 06:30 વાગ્યાથી ડીડી ઈન્ડિયા પર જીવંત પ્રસારણ કરવામાં આવશે. 2015 થી દર વર્ષે 21 જૂને વિશ્વભરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ (International Day of Yoga) ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષના યોગ દિવસની થીમ "માનવતા માટે યોગ" (Yoga for Humanity) છે. થીમ દર્શાવે છે કે, કોવિડ રોગચાળા દરમિયાન યોગે કેવી રીતે દુઃખ દૂર કરવામાં માનવતાની સેવા કરી.