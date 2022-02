નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ (PM Modi addressed the webinar) આજે ​​શનિવાર કેન્દ્રીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયમાં આરોગ્ય ક્ષેત્ર માટે કરવામાં આવેલી જોગવાઈઓ પર આયોજિત વેબિનારને સંબોધિત કર્યું હતું.

PM મોદીએ સૌપ્રથમ રસીકરણ મિશનને અભિનંદન પાઠવ્યા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ (PM Modi Congratulated Vaccination Mission) સૌપ્રથમ રસીકરણ મિશનને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, 'સૌ પ્રથમ તો હું તમને વિશ્વના સૌથી મોટા રસીકરણ મિશનને સફળતાપૂર્વક ચલાવવા માટે 130 કરોડ દેશવાસીઓ વતી અભિનંદન આપું છું.

ભારતમાં ગ્લોબલ સેન્ટર ઓફ ટ્રેડિશનલ મેડિસિન શરૂ થશે : PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, અમારા માટે ગર્વની વાત છે કે WHO વિશ્વમાં ભારતમાં તેનું એકમાત્ર ગ્લોબલ સેન્ટર ઓફ ટ્રેડિશનલ મેડિસિન (Global Center of Traditional Medicine launched in India) શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વધુ જણાવ્યું હતું કે, 'અમે અમારી હેલ્થકેર સિસ્ટમમાં સર્વગ્રાહી અભિગમ અપનાવ્યો છે. આજે આપણું ધ્યાન માત્ર સ્વાસ્થ્ય પર જ નથી, પરંતુ તેટલું જ વધુ સુખાકારી પર પણ છે.