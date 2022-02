હૈદરાબાદ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (PM Modi Hyderabad Visit) આજે હૈદરાબાદમાં 11મી સદીની ભક્તિ શાખાના સંત શ્રી રામાનુજાચાર્યની સ્મૃતિમાં 'સ્ટેચ્યુ ઓફ ઈક્વાલિટી'ની પ્રતિમાનું અનાવરણ (pm modi to unveil statue of equality in hyderabad) કરીને રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરશે. આ ઉપરાંત વડાપ્રધાન રાજ્યના પાટનચેરુ ખાતે ઇન્ટરનેશનલ ક્રોપ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના અર્ધ-શુષ્ક ઉષ્ણકટિબંધ (ICRISAT) કેમ્પસની મુલાકાત લઈને સંસ્થાની 50મી વર્ષગાંઠની ઉજવણીનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે. તેલંગાણાના મુખ્ય સચિવ સોમેશ કુમાર અને પોલીસ મહાનિર્દેશક એમ મહેન્દ્ર રેડ્ડીએ શુક્રવારે વડાપ્રધાનની મુલાકાતની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી હતી.

PM મોદી 216 ફૂટ ઊંચી 'સ્ટેચ્યુ ઓફ ઈક્વાલિટી' પ્રતિમાનું અનાવરણ કરશે

વડાપ્રધાન કાર્યાલય (PMO) દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદન અનુસાર મોદી 216 ફૂટ ઊંચી 'સ્ટેચ્યુ ઓફ ઈક્વાલિટી' પ્રતિમાનું અનાવરણ (pm modi to unveil statue of equality in hyderabad) કરશે. આ પ્રતિમા 11મી સદીના ભક્તિ શાખાના સંત શ્રી રામાનુજાચાર્યની યાદમાં બનાવવામાં આવી છે. આ પ્રતિમા 'પંચધાતુ'થી બનેલી છે જે સોના, ચાંદી, તાંબુ, પિત્તળ અને જસતનું મિશ્રણ છે અને તે વિશ્વની સૌથી ઊંચી ધાતુની પ્રતિમાઓમાંની એક છે જે બેઠક સ્થિતિમાં છે. પીએમઓના જણાવ્યા અનુસાર તેની સ્થાપના 54 ફૂટ ઊંચી બેઝ બિલ્ડિંગ પર કરવામાં આવી છે, જેને 'ભદ્ર વેદી' નામ આપવામાં આવ્યું છે. તે એક વૈદિક ડિજિટલ પુસ્તકાલય અને સંશોધન કેન્દ્ર, પ્રાચીન ભારતીય ગ્રંથો, એક થિયેટર, એક શૈક્ષણિક ગેલેરી ધરાવે છે, જે સંત રામાનુજાચાર્યના ઘણા કાર્યોની વિગતો રજૂ કરે છે.

પ્રતિમાની કલ્પના શ્રી ચિન્ના જયાર સ્વામી દ્વારા કરવામાં આવી

આ પ્રતિમાની કલ્પના શ્રી રામાનુજાચાર્ય આશ્રમના શ્રી ચિન્ના જયાર સ્વામી દ્વારા કરવામાં આવી છે. પીએમઓએ કહ્યું કે કાર્યક્રમ દરમિયાન સંત રામાનુજાચાર્યની જીવન યાત્રા અને શિક્ષણ પર 3ડી પ્રેઝન્ટેશન મેપિંગ પણ દર્શાવવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રી 108 દિવ્ય દેશમ (સુશોભિત રીતે કોતરેલા મંદિરો)ની પણ મુલાકાત લેશે જેમ કે 'સમાનતાની પ્રતિમા'ની આસપાસના મનોરંજન. શ્રી રામાનુજાચાર્યએ રાષ્ટ્રીયતા, લિંગ, જાતિ, જાતિ અથવા સંપ્રદાયને ધ્યાનમાં લીધા વિના દરેક માનવીની ભાવના સાથે લોકોના ઉત્થાન માટે અથાક કામ કર્યું હતું.

રામાનુજાચાર્યની 1000મી જન્મજયંતિ

'સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી'નું ઉદ્ઘાટન એ રામાનુજાચાર્યની 1000મી જન્મજયંતિની ઉજવણીનો એક ભાગ છે, એટલે કે 12 દિવસીય શ્રી રામાનુજ સહસ્ત્રાબ્દી ઉજવણી. અગાઉ વડાપ્રધાન તેમની મુલાકાત દરમિયાન ICRISATની 50મી વર્ષગાંઠની ઉજવણીનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે. તેઓ ICRISATના પ્લાન્ટ કન્ઝર્વેશન પર ક્લાઈમેટ ચેન્જ રિસર્ચ સેન્ટર અને ICRISATના સેન્ટર ફોર રેપિડ જનરેશન એડવાન્સમેન્ટનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે. વડાપ્રધાન આ પ્રસંગે ICRISATના ખાસ ડિઝાઇન કરેલા લોગોનું પણ અનાવરણ કરશે અને એક સ્મારક ટપાલ ટિકિટ પણ બહાર પાડશે. ICRISAT એ એક આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે જે એશિયા અને સબ-સહારન આફ્રિકામાં વિકાસ માટે કૃષિ ક્ષેત્રે સંશોધન કરે છે.