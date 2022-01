નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે ગૂરૂવારે વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા 'આઝાદી કે અમૃત મહોત્સવ સુવર્ણ ભારત' (Azadi Ka Amrut Mahotsav Swarnim Bharat) સુધી' સંબંધિત પહેલોના રાષ્ટ્રીય પ્રારંભ પ્રસંગે આયોજિત એક (PM Modi address program via video conference today) કાર્યક્રમને સંબોધશે. વડાપ્રધાન કાર્યાલયએ (PMO) આ જાણકારી આપી છે.

30થી વધુ ઝુંબેશ અને 15,000થી વધુ ઇવેન્ટ્સ શામેલ

PMOએ જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યક્રમમાં બ્રહ્મા કુમારીઓ દ્વારા લેવામાં આવેલી પહેલને 'આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ' (PM Modi will launch an initiative dedicated Amrit Mahotsav today) હેઠળ શરૂ કરવામાં આવશે જે આખા વર્ષથી ચાલી રહ્યો છે. આમાં 30થી વધુ ઝુંબેશ અને 15,000થી વધુ ઇવેન્ટ્સ શામેલ છે.

કાર્યક્રમમાં PM મોદી બ્રહ્મા કુમારીઓની સાત પહેલોનું લોકાર્પણ કરશે

આ કાર્યક્રમ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બ્રહ્મા કુમારીઓની સાત પહેલોનું લોકાર્પણ (PM Modi will unveil seven initiatives of Brahma Kumari) કરશે. આ પહેલોમાં 'મેરા ભારત સ્વસ્થ ભારત'નો સમાવેશ થાય છે. આત્મનિર્ભર ભારત, આત્મનિર્ભર ખેડૂતો, મહિલા, ભારતના ધ્વજ ધારકો, અન ડિસ્કવર્ડ ઈન્ડિયા સાયકલ રેલી, યુનાઈટેડ ઈન્ડિયા મોટર બાઈક ઝુંબેશ અને સ્વચ્છ ભારત અભિયાન હેઠળ ગ્રીન પહેલનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

મેરા ભારત સ્વસ્થ ભારત

મેરા ભારત સ્વસ્થ ભારત પહેલમાં મેડિકલ કોલેજો અને હોસ્પિટલોમાં આધ્યાત્મિકતા, સુખાકારી અને પોષણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને વિવિધ કાર્યક્રમો અને કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમોમાં તબીબી શિબિરોનું આયોજન, કેન્સર સ્ક્રીનીંગ, ડોકટરો અને અન્ય આરોગ્ય સંભાળ કાર્યકરો માટે પરિષદો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

આત્મનિર્ભર ખેડૂત

ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે આત્મનિર્ભર ખેડૂતો, 75 ખેડૂત સશક્તિકરણ અભિયાનો, 75 ખેડૂત પરિષદો, 75 સતત કમ્પાઉન્ડ એગ્રીકલ્ચર ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ્સ અને આવી અનેક પહેલો યોજવામાં આવશે.

સ્વચ્છ ભારત અભિયાન

પહેલમાં માસિક સ્વચ્છતા અભિયાન, સામુદાયિક સફાઈ કાર્યક્રમો અને જાગૃતિ અભિયાનનો સમાવેશ થશે. કાર્યક્રમ દરમિયાન ગ્રેમી એવોર્ડ વિજેતા શ્રી રિકી કેજ દ્વારા સ્વતંત્રતાના અમૃત ઉત્સવને સમર્પિત ગીત પણ રજૂ કરવામાં આવશે. બ્રહ્મા કુમારી એ વિશ્વવ્યાપી આધ્યાત્મિક ચળવળ છે જે વ્યક્તિગત પરિવર્તન અને વિશ્વ નવીકરણ માટે સમર્પિત છે. બ્રહ્મા કુમારીની સ્થાપના વર્ષ 1937 માં કરવામાં આવી હતી, જે 130 થી વધુ દેશોમાં વિસ્તરી છે. આ કાર્યક્રમનું આયોજન બ્રહ્મા કુમારીઓના સ્થાપક પિતાશ્રી પ્રજાપિતા બ્રહ્માની 53મી સ્વરોહણ જયંતિ નિમિત્તે કરવામાં આવી રહ્યું છે.

