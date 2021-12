નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે મંગળવાર કાનપુર મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ અને બીના-પંકી મલ્ટિપ્રોડક્ટ પાઈપલાઈન પ્રોજેક્ટના પૂર્ણ થયેલા સેક્શનનું (PM Modi will inaugurate Kanpur Metro) ઉદ્ઘાટન કરવા કાનપુરની મુલાકાત લેશે. વડાપ્રધાન કાર્યાલય (PMO) એ રવિવારે આ માહિતી આપી હતી. વડાપ્રધાન ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ટેક્નોલોજી, કાનપુરના 54મા દીક્ષાંત સમારોહને પણ સંબોધિત (PM Modi will address the 54th Convocation of Kanpur) કરશે.

PM MODI INAUGURATE METRO RAIL PROJECT : PM મોદી કાનપુરમાં મેટ્રોનું કરશે ઉદ્ઘાટન

IIT કાનપુરથી મોતી ઝિલ સુધીનો નવ કિલોમીટર લાંબો પટ

PMOના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, શહેરી ગતિશીલતામાં સુધારો એ વડાપ્રધાનના મુખ્ય ફોકસ ક્ષેત્રોમાંનું એક છે. કાનપુર મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટના (Kanpur Metro Rail Project) સંપૂર્ણ સેક્શનનું ઉદ્ઘાટન આ દિશામાં બીજું મોટું પગલું છે. તે IIT કાનપુરથી મોતી ઝિલ સુધીનો નવ કિલોમીટર લાંબો પટ છે.

વડાપ્રધાન કાનપુર મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટનું નિરીક્ષણ કરશે

વડાપ્રધાન કાનપુર મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટનું નિરીક્ષણ (PM Modi will oversee the Kanpur Metro Rail project)કરશે અને IIT મેટ્રો સ્ટેશનથી ગીતા નગર સુધી મેટ્રો રાઈડ (Pum Modi will ride the metro) કરશે. કાનપુરમાં મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટની સમગ્ર લંબાઈ 32 કિમી છે અને તે 11,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ખર્ચે બનાવવામાં આવી રહી છે.

બીના રિફાઈનરીમાંથી પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના પરિવહનમાં મદદ કરશે

એક નિવેદનમાં જણાવાયું હતું કે, 356-km-લાંબા બીના-પંકી મલ્ટિપ્રોડક્ટ પાઇપલાઇન પ્રોજેક્ટની ક્ષમતા વાર્ષિક 34.5 લાખ મેટ્રિક ટન છે. મધ્યપ્રદેશની બીના રિફાઈનરીથી કાનપુરના પંકી સુધી ફેલાયેલ આ પ્રોજેક્ટ 1500 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યો છે. તે પ્રદેશમાં બીના રિફાઈનરીમાંથી પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના પરિવહનમાં મદદ કરશે.

IIT કાનપુરના દીક્ષાંત સમારોહમાં વડાપ્રધાન મુખ્ય અતિથિ રહેશે

IIT કાનપુરના દીક્ષાંત સમારોહમાં વડાપ્રધાન મુખ્ય અતિથિ રહેશે. કોન્વોકેશન દરમિયાન તમામ વિદ્યાર્થીઓને નેશનલ બ્લોકચેન પ્રોજેક્ટ હેઠળ સંસ્થામાં વિકસિત ઇન-હાઉસ બ્લોકચેન સંચાલિત ટેકનોલોજી દ્વારા ડિજિટલ ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવશે. નિવેદનમાં જણાવાયું હતું કે, વડાપ્રધાન બ્લોકચેન આધારિત ડિજિટલ ડિગ્રી લોન્ચ કરશે. આ ડિજિટલ ડિગ્રી વૈશ્વિક સ્તરે ચકાસી શકાય છે.

