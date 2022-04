વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 18 તારીખથી 20 એપ્રિલ સુધી પોતાના વતન ગુજરાતમાં આવ્યા છે(Modi on a three-day visit to Gujarat). આ ત્રણ દિવસની મુલાકાતને ગુજરાતમાં આવનાર વિધાનસભાની ચૂંટણી(Gujarat Assembly Election 2022) માટે ખાસ ગણવામાં આવી રહી છે. વડાપ્રધાન મોદી રાજ્યમાં સતત ત્રણ દિવસ સુધી વિવિધ વિસ્તારની મુલાકાત લેશે અને વિવિધ પરિયોજનાઓનો શિલાન્યાસ તેમજ વિવિધ જગ્યાઓના ઉદ્ધાટન(Modi will inaugurate in Gujarat) કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે.