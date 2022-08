હરિયાણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે 28 ઓગસ્ટ, રવિવારે હરિયાણાના સોનીપતમાં મારુતિ ઉદ્યોગ જૂથના નવા પ્લાન્ટનો શિલાન્યાસ કરશે (PM Modi to lay foundation stone of Maruti plant). પીએમ મોદી સોનીપતના ખારખૌદામાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મોડલ ટાઉનશીપમાં મારુતિ સુઝુકીના પ્લાન્ટનો શિલાન્યાસ કરશે (Industrial Model Township sonipat ). અગાઉ મારુતિના હરિયાણાના ગુરુગ્રામ અને માનેસરમાં પણ પ્લાન્ટ છે. પીએમ મોદી વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા હરિયાણામાં મારુતિના ત્રીજા પ્લાન્ટનો શિલાન્યાસ કરશે (third plant of Maruti Suzuki in Haryana ). મુખ્ય પ્રધાન મનોહર લાલ અને નાયબ મુખ્ય પ્રધાન દુષ્યંત ચૌટાલા સહિત તમામ નેતાઓ અને સાંસદો સ્થળ પર હાજર રહેશે.

50 ટકા કારનું ઉત્પાદન હરિયાણામાં પીએમના કાર્યક્રમ અંગે હરિયાણાના મુખ્યપ્રધાન મનોહર લાલ ખટ્ટરે કહ્યું કે, આ શિલાન્યાસ હરિયાણાની ઔદ્યોગિક પ્રગતિનો નવો આયામ સાબિત થશે. આજે હરિયાણા દેશનું મુખ્ય ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગ હબ બની ગયું છે. હાલમાં ભારતમાં બનેલી લગભગ 50 ટકા કારનું ઉત્પાદન હરિયાણામાં થાય છે. અહીં મારુતિ સુઝુકીનો આવો બીજો પ્લાન્ટ સ્થાપીને એક નવું ઔદ્યોગિક કેન્દ્ર વિકસાવવામાં આવશે.

900 એકરમાં વિસ્તાર પામી રહ્યું હરિયાણાના ડેપ્યુટી સીએમ દુષ્યંત ચૌટાલાએ કહ્યું કે, હરિયાણામાં મારુતિનો સૌથી મોટો કાર પ્લાન્ટ 800 એકરમાં અને સુઝુકીનો બાઇક પ્લાન્ટ 100 એકરમાં બનાવવામાં આવશે. આ એક ઐતિહાસિક પગલું હશે કારણ કે તે હરિયાણાના યુવાનોને રોજગાર આપશે તેમજ મારુતિના આગમન સાથે ગુરુગ્રામ અને માનેસરનો વિકાસ થશે. તેવી જ રીતે સોનીપત અને ખરઘોડાનો પણ આ પ્લાન્ટને કારણે વિકાસ થશે.

વિશ્વનો સૌથી મોટો પ્લાન્ટ હશે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 28 ઓગસ્ટના કાર્યક્રમ દ્વારા મારુતિના બે પ્લાન્ટ (ઈલેક્ટ્રિક કાર અને બાઇક)નો શિલાન્યાસ કરશે. મારુતિ સુઝુકી ખારખૌદા (મારુતિ સુઝુકી પ્લાન્ટ સોનીપત)ના આ પ્લાન્ટમાં ઇલેક્ટ્રિક કાર બનાવશે. આ સાથે સુઝુકી કંપની અહીં ઈ-બાઈકનું ઉત્પાદન કરશે. પીએમ મોદી સુઝુકીના બાઇક પ્લાન્ટનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે. હરિયાણામાં મારુતિનો આ ત્રીજો પ્લાન્ટ હશે. હરિયાણાના ખારખોડા ખાતેના વાહન ઉત્પાદન એકમની ક્ષમતા દર વર્ષે 10 લાખ પેસેન્જર વાહનોનું ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા હશે, જે તેને વિશ્વના સૌથી મોટા સિંગલ સાઇટ પેસેન્જર વાહન ઉત્પાદન એકમોમાંનું એક બનાવશે. આ પ્રોજેક્ટનો પ્રથમ તબક્કો 11 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુના રોકાણ સાથે સ્થાપિત કરવામાં આવશે.

બે પ્લાન્ટનો શિલાન્યાશ મારુતિ સુઝુકીએ સોનીપત જિલ્લાના ખરખોડા વિસ્તારમાં મોટો પ્લાન્ટ લગાવવા માટે સરકાર પાસેથી લગભગ 900 એકર જમીન માંગી હતી. 19 મે 2022 ના રોજ, હરિયાણા સરકાર અને મારુતિ સુઝુકી વચ્ચે ગુરુગ્રામમાં આ 900 એકર જમીન માટે કરાર કરવામાં આવ્યો હતો. હરિયાણા સ્ટેટ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (HSIIDC) વતી 900 એકર જમીન મારુતિ સુઝુકીને સોંપવામાં આવી છે. મારુતિ કંપની વતી એચએસઆઈઆઈડીસીને રૂપિયા 2400 કરોડના ઓનલાઈન વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા, જેને 900 એકર જમીનના બદલામાં આપવામાં આવી છે.

13 હજાર લોકોને મળશે રોજગાર સોનીપતના ખારખૌદામાં 900 એકર જમીન પર આ મારુતિ પ્લાન્ટ લગાવવામાં આવશે. જેમાં 800 એકર જમીનમાં મારુતિ કારના નવા પ્લાન્ટ અને 100 એકર જમીનમાં સુઝુકી મોટરસાઈકલના પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં આવશે. એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કર્યા બાદ હરિયાણાના મુખ્યપ્રધાન મનોહર લાલે કહ્યું કે, આનાથી આવનારા દિવસોમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોને રોજગાર મળશે. ખારઘોડા મારુતિ પ્લાન્ટથી 13,000 લોકોને રોજગાર મળે તેવી શક્યતા છે. હરિયાણાના યુવાનોને ખાનગી ક્ષેત્રની નોકરીઓમાં 75 ટકા અનામતનો લાભ મળશે.

વર્ષ 2025માં ઉત્પાદન શરૂ થશે ભારતમાં મારુતિ સુઝુકી કંપની સાથે 40 વર્ષની સફર ફરી એકવાર ઈતિહાસનું પુનરાવર્તન કરી રહી છે. ખારઘોડામાં 800 એકરમાં બનેલા મારુતિના પ્લાન્ટમાં વર્ષ 2025માં ઉત્પાદન શરૂ થશે. આ પ્લાન્ટ દર વર્ષે 2.5 લાખ વાહનોનું ઉત્પાદન કરશે. આ સિવાય સુઝુકી બાઇકનો પ્લાન્ટ પણ 100 એકરમાં બનાવવામાં આવશે. ખાસ વાત એ છે કે આ બંને પ્લાન્ટમાં મારુતિ સુઝુકી ઇલેક્ટ્રિક બાઇક અને કારનું ઉત્પાદન કરશે.