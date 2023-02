મુંબઈ: મહારાષ્ટ્ર ATSએ દાવો કર્યો છે કે ગયા વર્ષે કેન્દ્ર દ્વારા પ્રતિબંધિત 'પોપ્યુલર ફ્રન્ટ ઑફ ઈન્ડિયા' (PFI)નો ઉદ્દેશ્ય 2047 સુધીમાં ભારતમાં 'ઈસ્લામનું શાસન' સ્થાપિત કરવાનો છે. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આ લક્ષ્યોને હાંસલ કરવા માટે, તેની પાસે વિદેશી અથવા અન્ય સંસ્થાઓની મદદથી હથિયારો અને દારૂગોળો મેળવવાની પણ યોજના હતી. ATSએ ગયા અઠવાડિયે સ્થાનિક કોર્ટમાં PFIના પાંચ સભ્યો વિરુદ્ધ દાખલ ચાર્જશીટમાં આ વાત કહી હતી.

દેશ વિરુદ્ધ યુદ્ધ છેડવાના આરોપમાં PFIના પાંચ સભ્યોની ધરપકડ

ભારતને ઈસ્લામિક દેશ બનાવવાની બ્લુપ્રિન્ટ: એટીએસના જણાવ્યા અનુસાર આ દસ્તાવેજમાં PFIના સભ્યો માટે બ્લુપ્રિન્ટ આપવામાં આવી હતી. ચાર્જશીટ મુજબ, અમે 2047નું સપનું જોયું, જ્યારે મુસ્લિમ સમુદાયમાં રાજકીય સત્તા પાછી આવી, જ્યાંથી બ્રિટિશ શાસન દ્વારા અન્યાયી રીતે છીનવી લેવામાં આવ્યું. આ માટેની પ્રથમ બ્લુપ્રિન્ટ મુસ્લિમ સમુદાયના સામાજિક-આર્થિક વિકાસથી શરૂ થાય છે, જેના માટે 'એમ્પાવર ઈન્ડિયા ફાઉન્ડેશન'ના નામથી એક અલગ બ્લૂ પ્રિન્ટ પહેલેથી જ આપવામાં આવી છે.

PFIના પાંચ સભ્યોની ધરપકડ: ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થવા અને દેશ વિરુદ્ધ યુદ્ધ છેડવાના આરોપમાં PFIના પાંચ સભ્યોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. રાજ્ય એટીએસે ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં પાંચ પીએફઆઈ સભ્યો - મઝહર ખાન, સાદિક શેખ, મોહમ્મદ ઈકબાલ ખાન, મોમિન મિસ્ત્રી અને આસિફ હુસૈન ખાનની ધરપકડ કરી હતી. વિવિધ એજન્સીઓએ વિવિધ રાજ્યોમાં દરોડા પાડ્યા પછી 2 ફેબ્રુઆરીના રોજ દાખલ કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટમાં ATSએ દાવો કર્યો હતો કે 'India 2047- Towards the Rule of Islam in India' નામનો દસ્તાવેજ જપ્ત કર્યો છે.

RSSને માત્ર હિંદુઓના કલ્યાણમાં રસ: તપાસ અનુસાર દસ્તાવેજમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આ માટે મુસ્લિમ સમુદાયને તેમની સમસ્યાઓને વારંવાર યાદ કરાવવાની જરૂર છે. પાર્ટી સહિત અમારા તમામ ફોરવર્ડ સંગઠનોએ નવા સભ્યોની ભરતી અને વિસ્તરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. ચાર્જશીટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે PFI રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ને માત્ર ઉચ્ચ જાતિના હિંદુઓના કલ્યાણમાં રસ ધરાવતી સંસ્થા તરીકે રજૂ કરીને સમુદાયોમાં વિભાજન કરવા માંગે છે.