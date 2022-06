નવી દિલ્હી: એક સંસદીય સમિતિએ સોમવારે દેશમાં કેન્સરની સારવારને સસ્તી બનાવવા (Reduce GST on drugs ) દવાઓ પર GST ઘટાડવા અને સ્વદેશી રસીઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાનું સૂચન કર્યું હતું. ભારતમાં કેન્સરની સસ્તી સારવારના (suggests Parl panel) મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા માટે રાજ્યસભામાં સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ પ્રો. રામ ગોપાલ યાદવની અધ્યક્ષતામાં આરોગ્ય અને પરિવાર (parliamentary panel on cancer treatment and drugs) કલ્યાણ મંત્રાલયની બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠકમાં ઉપસ્થિત અધિકારીઓમાં આરોગ્ય સચિવ રાજેશ ભૂષણ, ભારતીય તબીબી સંશોધન પરિષદના મહાનિર્દેશક ડૉ. બલરામ ભાર્ગવ, આરોગ્ય સેવાઓના મહાનિર્દેશક અતુલ ગોયલ સામેલ હતા.

કેન્સરની સારવારની સુવિધા: આરોગ્ય મંત્રાલયે સમિતિ સમક્ષ (Recommendation of Parliamentary Committee) વિગતવાર રજૂઆત કરી અને માહિતી આપી કે, દેશમાં કાર્યરત 22 AIIMSમાંથી માત્ર 6માં જ કેન્સરની સારવારની સુવિધા છે. કેન્દ્ર દ્વારા સંચાલિત 13 મેડિકલ કોલેજોમાં જ કેન્સરની સારવારની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, પેનલના એક સભ્યએ પશ્ચિમ બંગાળમાં ચિત્તરંજન નેશનલ મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલ વ્યવહારીક રીતે નિષ્ક્રિય કેવી રીતે હતી તેની માહિતી આપી હતી.

ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી: હવે દર્દીઓનો ધસારો વધ્યા બાદ પણ તંત્રમાં સુધારો થયો નથી. સભ્યોએ કેન્સરને લગતી દવાઓ અને દવાઓના વધતા ભાવો અંગે પણ ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. જોકે, સરકારનો દાવો છે કે, આ દવાઓ અમુક શરતો હેઠળ સબસિડીવાળા દરે ઉપલબ્ધ છે. સભ્યોએ આરોગ્ય મંત્રાલયને સૂચન કર્યું હતું કે, આવી દવાઓ પર જીએસટી ઘટાડવાની તાત્કાલિક જરૂરિયાત છે, ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ અંગે તેમની ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને PET સ્કેન કરવા વિનંતી કરી હતી જે કેન્સરની તપાસની એક મહત્વપૂર્ણ પદ્ધતિ છે.

સામાન્ય માણસ માટે ચિંતાનો વિષય: સભ્યોએ કેન્સરને વહેલામાં વહેલી તકે નોટિફાઇડ (reduce gst on cancer drugs) રોગ તરીકે જાહેર કરવા અનુરોધ કર્યો હતો કારણ કે, તે તેની મોંઘી સારવાર અને તેની સાથે જોડાયેલ કલંક સાથે સામાન્ય માણસ માટે ખૂબ જ ચિંતાનો વિષય છે. આ ઉપરાંત સરકારે કેન્સરના દર્દીઓ અને તેમના પરિવારના સભ્યોને કાઉન્સેલિંગ આપવા પર પણ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, તે અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. અધિકારીઓ દ્વારા સભ્યોને એ પણ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, કેન્સરની સારવાર માટે HPV રસી તેના ત્રીજા ટ્રાયલ સ્ટેજ પર પહોંચી ગઈ છે. તમામ સભ્યોએ એક થઈને કેન્દ્ર સરકારને સ્વદેશી રસીના વિકાસને પ્રોત્સાહિત કરવા વિનંતી કરી હતી જેથી સારવાર સસ્તી થઈ શકે અને રસી સરળતાથી મળી શકે.

ઉત્તર પ્રદેશ સમિતિ સમક્ષ સૂચનો રજૂ કરશે: મંગળવારે, નેશનલ કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ મેડિકલ સાયન્સ (AIIMS), ઝજ્જર, હરિયાણા ડૉ. ભુવનેશ્વર બોરુઆ કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (BBCI), ગુવાહાટી, આસામ સહિત કેટલીક સંસ્થાઓ; ચિત્તરંજન નેશનલ કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (CNCI), કોલકાતા, પશ્ચિમ બંગાળ; અને રાષ્ટ્રીય કેન્સર નિવારણ અને સંશોધન સંસ્થા, ગૌતમ બુદ્ધ નગર, ઉત્તર પ્રદેશ સમિતિ સમક્ષ તેના સૂચનો રજૂ કરશે. સમિતિ પહેલાથી જ ડૉ. ભુવનેશ્વર બોરુઆ કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (BBCI), ગુવાહાટી અને ચિત્તરંજન નેશનલ કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (CNCI), કોલકાતા દ્વારા પ્રસ્તુત સંશોધન પ્રાપ્ત કરી રહી છે. આમાં, સભ્યોએ 28મી એપ્રિલ, 2022 ના રોજ મુંબઈમાં સમિતિના અભ્યાસ પ્રવાસ દરમિયાન ટાટા મેમોરિયલ હોસ્પિટલ, મુંબઈ દ્વારા રજૂ કરાયેલ વિષય પર આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ તરફથી મળેલી પૃષ્ઠભૂમિ નોંધની પણ ચર્ચા કરી હતી.

કેન્સરની સારવારનો ખર્ચ: વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન અનુસાર, ભારતમાં મૃત્યુનું મુખ્ય કારણ કેન્સર પણ છે, જેમાં 2018માં 7.84 લાખ મૃત્યુ નોંધાયા હતા અને 2020માં 13.92 લાખ કેસ નોંધાયા હતા. એક નિષ્ણાતના જણાવ્યા અનુસાર, રાષ્ટ્રીય સ્તરે કેન્સરની સારવારનો સરેરાશ ખર્ચ રૂ. 1,16,218 છે, જ્યારે ખાનગી હોસ્પિટલોમાં કેન્સરની સારવારનો કુલ ખર્ચ રૂ. 1,41,774 હતો, જ્યારે જાહેર હોસ્પિટલોમાં રૂ. 72,092 હતો. રાજ્ય મુજબની પેટર્ન દર્શાવે છે કે, ભારતમાં કેન્સરની સારવારનો કુલ ખર્ચ ઓડિશામાં રૂ. 74,699 થી ઝારખંડ રાજ્યમાં રૂ. 2,39,974 છે. આઠ રાજ્યો – ઓડિશા, તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, પશ્ચિમ બંગાળ, છત્તીસગઢ, બિહાર અને હરિયાણામાં કેન્સરની સારવારનો કુલ ખર્ચ રૂ. 1 લાખથી ઓછો હતો. જો કે, પંજાબ, કર્ણાટક, ગુજરાત, કેરળ, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં કેન્સરના દર્દીઓએ સારવાર પાછળ રૂ. 1-1.5 લાખ સુધીનો ખર્ચ કર્યો હતો. જમ્મુ-કાશ્મીર, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, આસામ, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઝારખંડમાં કેન્સરની સારવારનો ખર્ચ 1.5 લાખ રૂપિયાથી વધુ છે.

બિન-તબીબી ખર્ચ એ એક મહત્વપૂર્ણ પાસું: તબીબી અને બિન-તબીબી ખર્ચ એ એક મહત્વપૂર્ણ પાસું છે, જેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. કેન્સરની સંભાળના કુલ ખર્ચના લગભગ 90 ટકા તબીબી સંભાળ સાથે સંબંધિત છે, જેમાં ડૉક્ટરની સલાહ, દવાઓ, નિદાન પરીક્ષણો, પથારીની ફી અને અન્ય તબીબી સેવાઓ જેમ કે રક્ત ચડાવવા અને ઓક્સિજન પૂરક ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે. બાકીના 10 ટકા નોન-મેડિકલ વસ્તુઓ પર છે. પરિવારના અન્ય સભ્યો માટે પરિવહન, ખોરાક, એસ્કોર્ટ અને પરિવહન સહિત રાજ્યવાર પેટર્ન દર્શાવે છે કે, બે રાજ્યો, છત્તીસગઢ અને બિહારમાં, બિન-તબીબી ખર્ચે કેન્સરના તમામ ખર્ચમાં 20 ટકાથી વધુ યોગદાન આપ્યું છે, જ્યારે નવ રાજ્યો - ઓડિશા, આંધ્રપ્રદેશ, ઝારખંડ, કેરળ, હિમાચલ પ્રદેશ, રાજસ્થાનમાં. , તમિલનાડુ, આસામ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં 10 ટકાથી વધુ ખર્ચ બિન-તબીબી સેવાઓ પર કરવામાં આવ્યો હતો.