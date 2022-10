ન્યૂઝ ડેસ્કઃ કિશોરાવસ્થામાં બાળકોને (disturbed by the child behavior) યોગ્ય અને આદરપૂર્ણ સંદેશાવ્યવહાર શીખવવા માટે ઘણા પ્રયત્નો કરવા પડે છે. સ્માર્ટફોન અને ટીવીના વધુ એક્સપોઝર સાથે, બાળકોની ભાષાને નિયંત્રિત કરવી વધુ મુશ્કેલ બની ગઈ છે. આજકાલ મોટાભાગના બાળકો સ્લેંગ, શોર્ટ ફોર્મ અને ઇમોજીની ભાષામાં વાત કરે છે. આ જ કારણ છે કે, બાળકો તેમના માતા-પિતાને પણ પાછા આપવા લાગ્યા છે. માતાપિતા તેમના બાળકોના વર્તનથી ચિંતિત છે (Adolescent children answer the opposite) જે તેમના ભવિષ્યને અસર કરી રહ્યું છે. બાળકો પ્રત્યે અપમાનજનક વલણ અને અપમાનજનક શબ્દોનો બિનજરૂરી ઉપયોગ પણ માતાપિતા અને બાળક વચ્ચેના સંબંધોમાં તણાવનું કારણ બની ગયું છે. કિશોરાવસ્થામાં માતા-પિતાએ બાળક સાથે ધીરજ અને સંયમથી કામ લેવું પડે છે. જ્યારે બાળક માતા-પિતાને વિપરીત જવાબ આપવાનું શરૂ કરે છે, તો જાણો કે, બાળકો સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો.

માતાપિતા પહેલઃ ઘણા માતા-પિતા માને છે કે, બાળકો (disturbed by the child behavior) જેમ જેમ મોટા થશે તેમ તેઓ જાતે જ શીખશે, આ એક દંતકથા સિવાય બીજું કંઈ નથી. ઓન્લી માય હેલ્થ મુજબ, આ દિવસોમાં બાળકો તેમનો મોટાભાગનો સમય ઉપકરણ સાથે પસાર કરવાનું પસંદ કરે છે. માતા-પિતાની વાત અને સલાહ તેમને જૂની અને કંટાળાજનક લાગવા લાગી છે. આવી સ્થિતિમાં, માતાપિતાએ આગળ વધીને બાળકને નવી વસ્તુઓ વિશે જણાવવું જરૂરી છે. જો બાળક અપમાનજનક રીતે વાત કરે તો તેને ઠપકો આપવાને બદલે સમજાવો. જો માતા-પિતા પણ બાળકને (child opposite response to a parent) વિપરીત જવાબ આપે તો બાળક તેમને જવાબ આપવાનું બંધ કરી શકે છે.

પહેલા મિત્ર બનોઃ બાળકોને સારી વસ્તુઓ અને સંસ્કારીતા (positive parenting tips) શીખવવા માટે, આજકાલ માતાપિતા બાળકો સાથે મિત્ર બનીને રહેવા લાગ્યા છે. ભલે બાળક મિત્ર બનીને સમજી શકે, પરંતુ આનો લાભ લઈને બાળકો ચોક્કસથી વિપરીત જવાબ આપતાં શીખે છે. કિશોરાવસ્થામાં, બાળકો મિત્રો બની શકે તે પહેલાં માતાપિતા બનવું જરૂરી છે. માતા-પિતા બનીને તેમને સારી અને ખરાબ બાબતોથી વાકેફ કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે.

બાળકો સાથે વાત કરોઃ બાળકની વર્તણૂક માટે તેમને દોષ દેવા અથવા દોષિત ઠેરવવાને બદલે, તેમને બતાવો કે, તમને તેનાથી દુઃખ થયું છે. બાળકના આ વર્તનથી (disturbed by the child behavior) તમે પરેશાન છો. બાળકો સાથે સીધી વાત કરો અને તમને જે લાગે છે તે શેર કરો. બાળકો સાથે બ્લેમ ગેમ રમવાથી બાળક ચોક્કસ ઉલટા જવાબ આપશે અને ક્યારેય ભૂલ સ્વીકારશે નહીં.