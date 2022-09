પાકિસ્તાન : પાકિસ્તાનમાં પૂરના કારણે 1200થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે(Thousands die in floods in Pakistan). લાખો લોકો બેઘર થઈ ગયા છે અને તેમને ખાવા-પીવાની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે(Food problem in Pakistan). નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે ચોમાસાના રેકોર્ડ વરસાદને કારણે આવેલા પૂરને(Pakistan History in Floods) કારણે 1208 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. મૃત્યુ પામેલાઓમાં 416 બાળકો અને 244 મહિલાઓ છે. પૂર સંબંધિત ઘટનાઓમાં 6082 લોકો ઘાયલ પણ થયા છે.

પાકિસ્તાનમાં પૂરે બગાડી સ્થિતી દેશમાં ત્રણ દાયકામાં સૌથી વધુ વરસાદ(Pakistan History in Heavy Rain) અને ગ્લેશિયર ઓગળવાને કારણે દેશનો એક તૃતીયાંશ ભાગ ડૂબી ગયો છે. સિંધ અને બલૂચિસ્તાન પ્રાંત પૂરથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા છે. ગિલગિટ બાલ્ટિસ્તાનની મુલાકાત લીધા બાદ વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે કહ્યું, 'પૂરથી અહીં થયેલા જાનહાનિથી હું ખૂબ જ દુઃખી છું. દેશભરમાં તબાહી મચી ગઈ છે. તમે જ્યાં પણ જાઓ ત્યાં તમને સર્વત્ર વિનાશ જોવા મળશે.

પાકના ઇતિહાસમા ભયંકર પૂર ઈતિહાસના સૌથી ભયાનક પૂર વચ્ચે પાકિસ્તાનનો ત્રીજા ભાગનો ભાગ પાણીથી ડૂબી ગયો છે. પૂરના પાણીથી ઊભી થતી ગૌણ આફતોનો ભય છે. ખોરાકનો પુરવઠો ઘટી રહ્યો છે કારણ કે પાણીએ લાખો એકર પાકનો નાશ કર્યો છે અને હજારો પશુધનનો નાશ કર્યો છે. 30 ઑગસ્ટના રોજ મૂશળધાર વરસાદ પડ્યો હતો. અહીં સામાન્ય કરતાં 10 ગણો વધુ વરસાદ પડ્યો હતો. તેની અસર સિંધુ નદી પર થઈ. પૂરના કારણે પાકિસ્તાન બેવડા ખોરાક અને સ્વાસ્થ્ય સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. ચેરિટી એક્શન અગેન્સ્ટ હંગર અનુસાર, દેશમાં 27 મિલિયન લોકો પૂર પહેલા પૂરતું ભોજન નહોતા અને હવે વ્યાપક ભૂખમરોનો ખતરો છે.

હજારો લોકો મોતને ભેટ્યા યુનાઇટેડ કિંગડમ સ્થિત સહાય ગઠબંધન, ડિઝાસ્ટર ઇમરજન્સી કમિટીના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ સાલેહ સઇદે જણાવ્યું હતું કે, "હાલ અમારી પ્રાથમિકતા જીવન બચાવવાની છે કારણ કે પાણી સતત વધી રહ્યું છે." આ પૂરના પ્રમાણમાં વિનાશનું ભયજનક સ્તર સર્જાયું છે. દેશના વિશાળ વિસ્તારોમાં પાક ધોવાઈ ગયો છે અને પશુધન માર્યા ગયા છે. વડા પ્રધાન શરીફે 30 ઓગસ્ટે કહ્યું હતું કે લોકો ખાદ્યપદાર્થોની અછતનો સામનો કરી રહ્યા છે અને ટામેટાં અને ડુંગળી જેવી મૂળભૂત ચીજવસ્તુઓની કિંમતો આસમાને પહોંચી રહી છે.

પાકના વડાપ્રધાને દુખ વ્યક્ત કર્યું શરીફે કહ્યું, 'મારે મારા લોકોને ખવડાવવું છે. તેનું પેટ ખાલી રહી શકતું નથી. WHO એ પાકિસ્તાનના સૌથી ખરાબ પૂરને કટોકટીના ઉચ્ચતમ સ્તર તરીકે વર્ગીકૃત કર્યું છે, તબીબી સહાયની પહોંચના અભાવને કારણે રોગના ઝડપી ફેલાવાની ચેતવણી. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (ડબ્લ્યુએચઓ)ના વડા ટેડ્રોસ એડહાનોમ ઘેબ્રેયસસે પૂર પછી ઝાડા, ચામડીના ચેપ, શ્વસન માર્ગના ચેપ, મેલેરિયા અને ડેન્ગ્યુના નવા ફાટી નીકળવાની ચેતવણી આપી હતી, જ્યારે મોટી સંખ્યામાં પાણીજન્ય રોગો આરોગ્ય માટે જોખમ ઊભું કરે છે.

500 ટકાથી વધુ વરસાદ ચેપી રોગોમાં વધારો થવાની ચેતવણી આપી છે, જેના કારણે લાખો લોકો આ રોગ માટે સંવેદનશીલ છે, જેને સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ 'સ્ટેરોઇડ્સ પર ચોમાસું' ગણાવ્યું છે.પાકિસ્તાનની નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી (NDMA) અનુસાર, જૂનના મધ્યથી પૂરના કારણે 1,100 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે, જેમાંથી લગભગ 400 બાળકો છે, જ્યારે લાખો લોકો વિસ્થાપિત થયા છે. પાકિસ્તાન, પહેલેથી જ રાજકીય અને આર્થિક ઉથલપાથલથી ઝઝૂમી રહ્યું છે, તે હવે માનવ-પ્રેરિત આબોહવા સંકટની આગળની લાઇન પર છે. પાકિસ્તાનના હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, પાકિસ્તાનની ચોમાસાની મોસમ સામાન્ય રીતે ભારે વરસાદ લાવે છે, પરંતુ 1961માં રેકોર્ડ શરૂ થયા બાદ આ વર્ષ સૌથી વધુ વરસાદી રહ્યું છે. NDMA અનુસાર, દક્ષિણ સિંધ અને બલૂચિસ્તાન પ્રાંતમાં 30 ઓગસ્ટ સુધી સરેરાશ કરતાં 500 ટકા વધુ વરસાદ થયો છે, જેના કારણે સમગ્ર ગામડાઓ અને ખેતરોની જમીન ડૂબી ગઈ છે. ભારે વરસાદથી ઈમારતો અને પાકનો નાશ થયો.