પટના: બિહારમાં જોવા મળતા કોરોનાનું નવું વેરિઅન્ટ બિહારમાં મળી (Corona New Variant) આવ્યું છે. આ વેરિઅન્ટ ઓમિક્રોનનું મ્યુટન્ટ વેરિઅન્ટ છે, જેને BA.12 તરીકે વર્ણવવામાં આવી (Corona New Variant BA.12) રહ્યું છે. લગભગ બે મહિના પછી, રાજ્યમાં જીનોમ સિક્વન્સિંગ માટે IGIMS ખાતે આવેલી એકમાત્ર લેબમાં (New Variant of Corona found in Bihar ) કોરોનાના 13 સેમ્પલની તપાસ કરવામાં આવી હતી, જેમાં તમામમાં ઓમેક્રોન જોવા મળ્યું હતું. મોટાભાગના નમૂનાઓમાં BA.2 મળી આવ્યો હતો. તે જ સમયે, એક નમૂનામાં BA.12 મળી આવ્યો હતો. નિષ્ણાતો માને છે કે તે ઓમિક્રોનના સબ-વેરિઅન્ટ BA.2 કરતાં 10 ગણું વધુ ચેપી છે.

IGIMS માં જીનોમ સિક્વન્સિંગ: ડૉ. નમ્રતા કુમારી માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગના વડા, IGIMS, ડૉ. નમ્રતા કુમારીએ જણાવ્યું હતું કે, IGIMS માં જીનોમ સિક્વન્સિંગ (Genome Sequencing in IGIMS) સતત કરવામાં આવે છે. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી, પોઝિટિવ સેમ્પલ આવતા ન હતા, તેથી સિક્વન્સિંગ થઈ રહ્યું ન હતું. પરંતુ, લગભગ 2 મહિના પછી, 13 સેમ્પલની જીનોમ સિક્વન્સિંગ કરવામાં આવી છે, જેનો રિપોર્ટ મંગળવારે મોડી રાત્રે આવ્યો છે. આમાં પણ તમામ ઓમિક્રોન મળી આવ્યા છે. મોટાભાગના સેમ્પલમાં BA.2 મળી આવ્યો છે, પરંતુ એક સેમ્પલમાં BA.12 મળી આવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે BA.12 ની ચેપીતા BA.2 કરતા વધારે હોવાનું કહેવાય છે.

અત્યારે તેના વિશે વધારે ડેટા ઉપલબ્ધ નથી: "જો આપણે XE વેરિઅન્ટ અને BA.12 વેરિઅન્ટ વિશે વાત કરીએ, તો અત્યારે તેના વિશે વધારે ડેટા ઉપલબ્ધ નથી. પરંતુ BA.12 પહેલાથી જ વિશ્વમાં ઘણા સ્થળોએ મળી આવ્યું છે અને તે પ્રથમ વખત યુએસએમાં મળી આવ્યું હતું. બિહારમાં પહેલીવાર મંગળવારે એક સેમ્પલમાં BA.12 હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તે BA.1 અને BA.2 થી સંપૂર્ણપણે અલગ છે. આ વેરિઅન્ટ ઓમિક્રોનનું મ્યુટન્ટ વેરિઅન્ટ છે. તે XE વેરિઅન્ટથી અલગ છે, કારણ કે XE એ રિકોમ્બિનેશન વેરિઅન્ટ છે અને તે મ્યુટન્ટ વેરિઅન્ટ છે. BA.12 એ BA.1 અને BA.2 જેવા ઓમિક્રોનનું પેટા પ્રકાર છે.” – ડૉ. નમ્રતા કુમારી, માઇક્રોબાયોલોજીના વડા, IGIMS

રાજ્યમાં કોરોનાની સ્થિતિ નિયંત્રણમાં: જો આપણે ભારતની વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં BA.12ના થોડા કેસો મળી આવ્યા છે પરંતુ હજુ સુધી તેના પર વિસ્તૃત અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો નથી. આ બાબત હજુ સુધી હાઇલાઇટ કરવામાં આવી નથી કારણ કે, આ બાબતમાં વિગતવાર અભ્યાસનો ડેટા હજુ સુધી ઉપલબ્ધ નથી. પરંતુ BA.12 સૌપ્રથમ યુએસએમાં મળી આવ્યો હતો અને ત્યાં પણ ઘણા કેસો મળી આવ્યા હતા. જો કે, ડૉ. નમ્રતા કુમારીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ નવા વેરિઅન્ટથી ગભરાવાની જરૂર નથી. ભલે તેની ચેપીતા વધુ હોવાનું કહેવાય છે. હાલમાં રાજ્યમાં કોરોનાની સ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે અને નવા પ્રકાર પર અભ્યાસની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.