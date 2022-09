ઝારખંડ : જિલ્લાના નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તાર તામાડમાં ફરી એકવાર એક વૃદ્ધ મહિલાને ડાકણ કહીને હત્યા કરવામાં આવી છે(Nephew murdered aunt for witchcraft). વૃધ્ધની તેના જ ભત્રીજા દ્વારા હત્યા કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં ઝડપી કાર્યવાહી કરીને પોલીસે આરોપી ભત્રીજાની ધરપકડ કરી હતી(Arrest of nephew accused of murdering aunt). જોકે, પોલીસ આ કેસને ડાકણ હત્યા સાથે જોડીને જોઈ રહી નથી.

ડાકણ કહીને માર માર્યો રાંચીના તામાડ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા બરેડીહ ગામમાં ડાકણ બિસાહીના આરોપમાં પુરણ સ્વાંસીની પત્નીની હત્યા કરવામાં આવી હતી. વૃદ્ધ મહિલા ખેતરમાં ગાયનું છાણ ફેંકવા નીકળી હતી. તેની વહુના પુત્રએ તેના પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી હુમલો કર્યો, જેના કારણે મહિલાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે પુરણ સ્વાંસી તેની પત્નીને બચાવવા દોડ્યો ત્યારે ભત્રીજાએ તેના પર પણ હુમલો કર્યો હતો. જે બાદ તે ગામમાં દોડી ગયો હતો અને ગ્રામજનોને મામલાની જાણ કરી હતી.

હત્યાને અંજામ આપવામાં આવ્યો આ ઘટના અંગે બંદુના DSP અજય કુમારે કહ્યું કે, ગ્રામજનો દ્વારા એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ હત્યાકાંડને ડાકણ કહીને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે. પરંતુ પોલીસની તપાસમાં આ પરસ્પર વિવાદનો મામલો હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. કારણ કે આ હત્યાકાંડ માત્ર એક જ વ્યક્તિએ અંજામ આપ્યો છે, જે મૃતકનો ભત્રીજો છે. પોલીસ કાર્યવાહીમાં આરોપી ભત્રીજાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસની તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે બંને પરિવારો વચ્ચે અવારનવાર ઝઘડા થતા હતા. હાલ પોલીસ આ કેસની તપાસમાં લાગેલી છે, તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે કે વૃદ્ધ મહિલાની હત્યા ડાકણ કહીને કરવામાં આવી છે કે પછી પરસ્પર અદાવતના કારણે આ ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે.